台中綠川工程順民意改設計 盧秀燕：好的水利整治

台中市綠川河道長6公里，自民權路延伸大明路段，水利局長范世億表示，沿岸環境改善計畫分段施工，預定今年底全數完工。

「綠川整治不只『治水』，更展現水的文化與歷史！」市長盧秀燕提到，整治後的綠川很像美國波士頓的「查理士河」整治後外型的水泥構造很少，融合環境，不會覺得景觀突兀「這就是好的水利整治。」

范世億今在市政會議專案報告「綠川水環境改善計畫(民權路至大明路段)執行進度及未來展望」，他表示，綠川水環境計畫分期分段施工，其中民權路至復興路段(綠空鐵道段)原規劃步行空間，採納地方民意，維持綠川右岸車輛通行及停車功能。

另綠川愛國街至信義南街路段，除規劃戶外休閒設施，一併改善鄰近溜冰場老舊龜裂、部分地層下陷問題，工程預定配合長春運動中心啟用前完成。

范世億指出，綠川信義南街至大明路段，考量當地居民對交通使用的需求，經多次與地方民眾溝通，決定維持興大路現況不變，配合水岸調整周邊景觀，施作緩坡河段及動線調整，適度調整沿岸喬木，目前交通及停車格數量不受影響。

另規劃打開興大圍牆，讓綠地延伸到興大校區，結合興大園道，水利局已與興大校方取得共識。