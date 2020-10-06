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中秋後...這群小學生撿了２萬多支菸蒂

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉中和國小認真撿菸蒂，得到全鄉無菸蒂家園第一名。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉中和國小認真撿菸蒂，得到全鄉無菸蒂家園第一名。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉公所在中秋連假前發函鄉內國中小學，鼓勵參加無菸蒂家園競賽，成績今天揭曉和頒獎，中和國小180名師生撿了1萬1420根菸蒂，平均每一名師生撿72支菸蒂，勇奪第一名和獎金3000元。

鄉公所在撿菸蒂冠軍的中和國小舉辦頒獎典禮，鄉長杜懿彩把獎金3000元、2000元、1000元分別頒給中和國小、第二名大湖國小、第三名埤頭國中。杜懿彩稱讚小朋友很厲害，短短不到兩周就撿了那麼多菸蒂，她問撿拾地點，有的小朋友誠實回答「在家撿的」，全場大笑。杜懿彩要小朋友提醒阿公、爸爸戒菸，吸菸有害健康、汙染環境。

中和國小校長歐曉玟也問學童在哪裡撿菸蒂，地點從苗栗苑裡風景區到縣內溪州公園，學童中秋連假跟父母外出旅遊，不忘撿菸蒂，杜懿彩和來賓都鼓掌。歐曉玟又問撿菸蒂的工具，小朋友都回答說「都用手撿」，歐曉玟要小朋友徹底洗手，以免沾染細菌等有害物質。

競賽規定，每人限撿500支菸蒂，每支0.5元，鄉公所和清潔隊贈送一張超商商品卡，團體撿拾不限量，中和國小五年甲班27名學童和導師合計撿拾2190支菸蒂，是這次競賽除了以學校為單位的最佳團體成績，今天得到超商商品卡，因不能購買零食食用，買牛奶等食品一次吃完的效用不大，五年甲班把商品卡都用來購買衛生紙供全班使用。

中秋連假民眾在家和出遊，鄉公所清潔隊認為老菸槍可能在休閒時候特別愛吸菸，於是秋節之前一周公布舉辦競賽，連假結束即截止，各校昨天上班上學日繳交菸蒂，今天鄉公所舉辦頒獎典禮，第二名大湖國小51名學童和15名教職員工合計撿拾1300支菸蒂，平均一人撿25支；第三名埤頭國中618名學生，73名教職員工，合計撿拾5030支菸蒂，平均一人撿8支菸蒂。鄉公所和清潔隊以每支0.5元計算獎金，換成超商商品卡送給學校。

鄉公所和清潔隊今天也贈送在地藝術家利用回收廢棄花盆製作和彩繪的彩繪熄菸桶，給鄉內連鎖便利商店、學校，提醒菸民注意環境整潔。

連假 超商 中秋

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