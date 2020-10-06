關懷勞工 南投縣政府南崗工業區接種流感疫苗

南投縣政府今天在南崗工業區服務中心舉辦「送健康至企業」流感疫苗施打服務，呼籲企業主、勞工預防流感，一起接種疫苗，也提醒民眾盡速到衛生所、醫療院所施打流感疫苗，保護自己、家人健康。

陳正昇說，每年10月至隔年3月是流感高峰期，接種流感疫苗是預防最有效方式，每年縣府都會規畫疫苗施打，今年衛生局採購13萬7000劑四價流感疫苗提供縣民使用。為體恤勞工朋友辛苦，縣府也與南崗工業區服務中心南投縣工業會、南崗、竹山工業區廠商協進會等社團合作，辦理兩次「送健康至企業」活動，6日上午9時至下午1時在南崗工業區；23日下午2時至4時在竹山工業區提供廠商、勞工及周邊社區民眾流感疫苗施打服務。

衛生局表示，今年購置13萬7000劑疫苗，若以全縣人口覆蓋數量來計算，可達到27.5%的比例，有效確保社區防疫安全。以往公費疫苗施打對象有安排順序上的前後差別，今年將排序取消，符合公費施打民眾，可持健保卡至13家衛生所及102家合約醫院及診所接種。

公費流感疫苗接種對象，包括50歲以上成人(出生59年次)；出生滿6個月至五專三年級以下學生族群；高風險慢性病患、肥胖者BMI≧30；罕見疾病患者、重大傷病患者；孕婦及家中有6個月以下幼童之父母等皆可免費接種。

流感病毒傳染力強，容易併發心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時可能造成死亡，一般人接種流感的保護力達30至80%，接種流感對健康成年人達70至90%保護效果，對老人則降低50至60%嚴重性併發症及減少80%死亡率。

而社區活動中心、關懷據點等單位，揪團人數達35人者，衛生所可設置社區接種服務站，有需求單位可洽衛生所或合約院所，或撥打衛生局專線049-2220904或免費防疫專線1922洽詢。