外埔第一公墓將設停車場 中市議員施志昌爭取300萬施設
台中市外埔大東里密集住宅區鄰近外埔第一公墓，附近缺乏停車位，當地里長和里民反映希望能設置停車場，台中市議員施志昌今邀集台中市政府建設局、台中市政府生命禮儀管理處、外埔區公所和里長等人到現場會勘，將藉由公墓公園化的機會設置植草磚停車場，建設局表示，此次可利用約300萬經費施設停車場，近期發包設計，預計明年初施工。
中市議員施志昌表示，二年前進行公墓遷葬，外埔第一公墓已遷葬完，花400萬元經費進行水土保持，今年9月由生管處點交後，交由建設局進行公墓公園化。建設局正規劃約0.4公傾範圍的公墓公園化，他建議建設局趁此機會開闢停車場，解決大東里周邊停車問題。
建設局表示，此次可利用約300萬的經費進行植草磚停車場的闢建，約1000至1200平方公尺，可停放40輛轎車。
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