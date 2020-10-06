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好幸運！屈臣氏開賣中衛彩色口罩 她沒排隊意外買到

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化有民眾沒排隊就買到口罩，直呼超幸運。記者林敬家／攝影
彰化有民眾沒排隊就買到口罩，直呼超幸運。記者林敬家／攝影

屈臣氏今天上午開賣醫療耗材製造商中衛彩色成人及兒童口罩，10點半發號碼牌，限定店家每家賣60盒，不少消費者今天一大早就在店門口排隊，還有人昨天夜排，彰化縣只有5家店販售，多家店都有民眾排隊，有人上午10點半才到彰化市彰二門市買東西，意外得知賣中衛口罩，沒排隊就拿到55號碼牌，直呼超幸運。

國產醫療用口罩將在9月24日起恢復全數徵用，中衛日前收到許多私訊詢問是否市面上買不到中衛平面醫療口罩？中衛回應，政策規定9月24日到10月31日，中衛不得出貨平面醫用口罩給通路，但通路若有9月23日前製造，無雙鋼印口罩庫存，仍可持續販售至12月24日，也就是說，徵收期間是有機會買到中衛醫療口罩的，但開賣詳細資訊請洽詢各別銷售通路或門市。

屈臣氏今天上午在臉書上宣布限定120家實體門市開賣中衛醫療口罩及兒童口罩，包括成人醫療口罩麥飯石灰、丹寧牛仔、軍綠迷彩、軍綠色、櫻桃紅、月河藍，還有兒童口罩丹寧牛仔、酷黑等，每人驗購一盒，10點半發號碼牌，11點開賣，屈臣氏彰化市和平店附近店家業者，上午8點不到就有人在場排隊，昨晚還有人打地鋪。

不少網友對於有人夜排感到不滿，屈臣氏臉書粉絲頁上午也湧進留言，「建議不要提前一天公布，擾亂很多人的生活，造成夜排集黃牛倉決。」「昨天都自己在官網公告了，今天在公告的意義在那，為什麼每次都要讓人夜排，擾亂附近的居民。」但也有網友認為「有時間有錢就去排 ，沒什麼亂不亂象 ，沒時間就每14天去藥局買一次口罩。」

彰化師範大學企管系教授葉凱莉說，特殊口罩需求大過供給，尤其現在是賣方優勢，飢餓行銷容易奏效，但消費者可能多次下來消費情緒不佳，發現商人太沒誠意、被人操縱，勢必會有人放棄，甚至遭到反制，影響原本對品牌的認同，每個人對產品願意付出的各項成本計算不同，是否當了冤大頭，消費者心中自有評斷。

彰化市屈臣氏今天還沒開店，就有人排隊買中衛口罩。記者林敬家／攝影
彰化市屈臣氏今天還沒開店，就有人排隊買中衛口罩。記者林敬家／攝影
屈臣氏今天開賣口罩，店還沒開就有人排隊。記者林敬家／攝影
屈臣氏今天開賣口罩，店還沒開就有人排隊。記者林敬家／攝影

口罩 中衛

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