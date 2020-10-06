轉角遇公車司機「方便」 中市交通局：端點設厠所改善

台中市公車有18家客運丶約234條路線，市議員蕭隆澤表示，公車司機常常借不到洗手間，他接到投訴，部分端點公車司機把車停在路邊就找地方「解放」如牆角、壁邊、水溝，嚴重影響居民的環境衞生問題，嚇到路過的女性，他建議交通局應採適當措施，應儘速整合客運業者。交通局長葉昭甫說，會盡速邀18家客運業者溝通，在各端點加強設置廁所，讓司機方便。

江姓公車司機表示，有的路缐開完一班次約1個多小時，他在車上盡量不喝水，上車前會清空，但情急之下還是得解決，否則會影響交通安全。

蕭隆澤說，他接到民眾投訴，有司機就把公車怠速停在路邊休息，車輛怠速時間過長，有空品、噪音問題，蕭隆澤也要求交通局，請公車司機應以身作則，改善怠速問題。另有公車在雙黃線迴轉，或有闖紅燈等嚴重影響交通安全，希望交通局督導改善，維護民眾安全。

交通局長葉昭甫表示，將邀集各客運業者開會，整合意見，研議在各公車端點設置公廁，方便司機。另有關怠速及違規等問題，也會一併要求改善，加強督導。