好感動！捕獸夾害夜鷺截肢 好心小姐救牠還要養牠

政府公告禁用捕獸夾已經8年，但野生動物甚至貓狗被夾造成死傷仍時有所聞，昨天則有一隻倒楣的夜鷺（俗稱暗光鳥），兩隻腳被捕獸夾傷，被一名好心的林小姐發現，送到彰化市獸依動物醫院救治，由於其中一隻腳必須截肢，如果痊癒在野外也難存活，但林小姐堅持養下來，醫師順利為牠動了手術，由林小姐帶回去。

彰化市獸依動物醫院院長梁明澄將救治這隻夜鷺的過程，在臉書上寫說：「又是捕獸夾的「傑作」，倒楣的夜鷺（暗光鳥）腿被夾斷了，歷經失血、失溫￼￼￼￼、低血糖的磨難，最後￼氣若游絲般的躺在診療台上，瞬間浮現救？不救？安樂？的念頭！最終決定￼抓緊￼生命之繩，跟死神搏鬥⋯⋯總算拉回這小生命。」

梁明澄救活了夜鷺，為林小姐的愛心大受感動，除表示不收費外，後續回診還悉心治療。他的臉書好友除可憐這隻夜鷺外，更感謝梁醫師「仁心仁術」救活了牠，還有陳姓網友說，她之前也帶一隻被捕獸夾夾傷的浪貓前往救治，在梁醫師悉心照料下，雖然被截了一隻腳成了三腳貓，現在則已恢復健康，活蹦亂跳。

梁明澄說，住在彰化市安溪里的林小姐，昨天下午在附近菜園裡，發現一隻夜鷺被捕獸夾夾住雙腳，其中一隻腳幾乎要斷了，牠痛苦掙扎，振翅難飛。她立即趨前，打開捕獸夾，將這隻氣息奄奄的夜鷺，送往彰化市獸依動物醫院救治。

梁明澄說，經他檢視後，這隻夜鷺成鳥右腳是保不住了，左腳雖受傷還可保住，但考量到如果痊癒放飛野外，存活的可能性不高。他原建議讓牠安樂死，但林小姐堅持將這可憐的夜鷺養下來，於是為牠截肢，另一隻清創上藥後，由林小姐帶回飼養。

林小姐今天帶夜鷺回診，梁明澄說，經林小姐悉心梳理，夜鷺復原不錯，精神也好多了。梁明澄說，捕獸夾除了危害貓犬的安全外，對其他野生動物也是一大威脅，況且捕獸夾已經禁用，呼籲民眾不要再違法使用了，

彰化縣政府動物防治所表示，為防止捕獸夾遭濫用，危害貓犬等動物，農委會因此在 2011年修訂野生動物保育法第14條，規定「捕捉動物禁止使用捕獸夾，而且任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，違者可以處1萬5千元到7萬5千元的罰鍰，若發現違法設置，應拍照舉證並報警處理。」如果傷害的是保育類動物，最高可罰到1百萬元，還有5年有期徒刑。