公費流感疫苗疫苗太搶手 南投衛生局緊急備足5萬劑

公費流感疫苗5日正式開打，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，使得醫院緊急向衛生所調度疫苗應急，南投市衛生所但面對民眾踴躍排隊施打，加上地區醫院診所的申請調度，一天就高達3000劑，緊急向衛生局求救，南投衛生局強調，已向中央疾管署申請調配5.1萬劑備量充足，縣民只要符合5類優先對象，未來疫苗仍會持續補足需要，民眾不必全部搶在第一周施打。

全縣人口最多的南投市，衛生所今天一早再度湧入施打人潮，主任洪佳賓表示，昨天一天就500劑打完，加上醫療院所調度3000多劑，擔心等不到第2批疫苗配給所斷貨，原本考慮上下午限量，但得到衛生局承諾會全力備貨，目前仍維持原定計畫施打，上下午各200劑。

疾管科長洪美吟說，今年公費流感疫苗仍由中央統一調配，南投縣申請13萬7000劑，將陸續由中央分批出貨，南投縣部分昨天已收到第4批疫苗，目前全縣備量已達5.1萬劑，占總量的37%，將視各鄉鎮衛生所及醫療院所的施打量進行調配，目前備量充足，未來更會視需求向中央爭取。

竹山秀傳表示，為讓民眾免於門診排隊等候，特別在上午時段闢設一條龍專屬服務，即日起每周一至周五門診時間，均提供流感疫苗施打服務，另至10月底前在社區也規劃22場流感施打服務；藥劑科主任葉柏顯表示，以往流感施打期間，每天平均施打數量約500多劑，前來注射的民眾不只首日一上午就超過600人，預料今年施打率將成長一至二成。

南投市衛牛所指出，在新冠肺炎影響下，刺激提高民眾的施打意願，讓今年公費流感疫苗注射，果如預期一般較以往踴躍，各地醫院大廳湧現人潮，不少民眾把握機會前來；排隊的李先生表示，因為疫情仍在延燒，更能感受預防健康的重要，所以帶家人一同趕緊到醫院施打；而剛滿50歲的莊姓民眾也說，把握第一次符合公費施打的機會。