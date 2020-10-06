快訊

退將稱國軍戰力是零 台教會批：別再領19萬月退俸

火星今晚最接近地球！免上山就能觀星 15年內最佳觀賞機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公費流感疫苗疫苗太搶手 南投衛生局緊急備足5萬劑

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
公費流感疫苗開打後，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，衛生局強調已備足5萬劑疫苗。記者黑中亮／攝影
公費流感疫苗開打後，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，衛生局強調已備足5萬劑疫苗。記者黑中亮／攝影

公費流感疫苗5日正式開打，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，使得醫院緊急向衛生所調度疫苗應急，南投市衛生所但面對民眾踴躍排隊施打，加上地區醫院診所的申請調度，一天就高達3000劑，緊急向衛生局求救，南投衛生局強調，已向中央疾管署申請調配5.1萬劑備量充足，縣民只要符合5類優先對象，未來疫苗仍會持續補足需要，民眾不必全部搶在第一周施打。

全縣人口最多的南投市，衛生所今天一早再度湧入施打人潮，主任洪佳賓表示，昨天一天就500劑打完，加上醫療院所調度3000多劑，擔心等不到第2批疫苗配給所斷貨，原本考慮上下午限量，但得到衛生局承諾會全力備貨，目前仍維持原定計畫施打，上下午各200劑。

疾管科長洪美吟說，今年公費流感疫苗仍由中央統一調配，南投縣申請13萬7000劑，將陸續由中央分批出貨，南投縣部分昨天已收到第4批疫苗，目前全縣備量已達5.1萬劑，占總量的37%，將視各鄉鎮衛生所及醫療院所的施打量進行調配，目前備量充足，未來更會視需求向中央爭取。

竹山秀傳表示，為讓民眾免於門診排隊等候，特別在上午時段闢設一條龍專屬服務，即日起每周一至周五門診時間，均提供流感疫苗施打服務，另至10月底前在社區也規劃22場流感施打服務；藥劑科主任葉柏顯表示，以往流感施打期間，每天平均施打數量約500多劑，前來注射的民眾不只首日一上午就超過600人，預料今年施打率將成長一至二成。

南投市衛牛所指出，在新冠肺炎影響下，刺激提高民眾的施打意願，讓今年公費流感疫苗注射，果如預期一般較以往踴躍，各地醫院大廳湧現人潮，不少民眾把握機會前來；排隊的李先生表示，因為疫情仍在延燒，更能感受預防健康的重要，所以帶家人一同趕緊到醫院施打；而剛滿50歲的莊姓民眾也說，把握第一次符合公費施打的機會。

有需求單位可洽所轄衛生所或合約院所，若有相關疑問，可撥打衛生局專線049-2220904或免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢，也可上疾病管制署全球資訊網 http://www.cdc.gov.tw 查詢

公費流感疫苗開打後，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，衛生局強調已備足5萬劑疫苗。記者黑中亮／攝影
公費流感疫苗開打後，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，衛生局強調已備足5萬劑疫苗。記者黑中亮／攝影
公費流感疫苗開打後，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，衛生局強調已備足5萬劑疫苗。記者黑中亮／攝影
公費流感疫苗開打後，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，衛生局強調已備足5萬劑疫苗。記者黑中亮／攝影

流感疫苗 衛生所 衛生局

延伸閱讀

流感疫苗開打 各地出現搶打潮

公費流感疫苗開打 蔡英文、賴清德提醒民眾預約接種

【圖輯】攝影新聞眼／公費流感疫苗開打 小女娃淚汪汪

公費流感疫苗開打 現排隊人潮等接種

相關新聞

好幸運！屈臣氏開賣中衛彩色口罩 她沒排隊意外買到

屈臣氏今天上午開賣醫療耗材製造商中衛彩色成人及兒童口罩，10點半發號碼牌，限定店家每家賣60盒，不少消費者今天一大早就在...

中秋後...這群小學生撿了２萬多支菸蒂

彰化縣埤頭鄉公所在中秋連假前發函鄉內國中小學，鼓勵參加無菸蒂家園競賽，成績今天揭曉和頒獎，中和國小180名師生撿了1萬1...

轉角遇公車司機「方便」 中市交通局：端點設厠所改善

台中市公車有18家客運丶約234條路線，市議員蕭隆澤表示，公車司機常常借不到洗手間，他接到投訴，部分端點公車司機把車停在...

好感動！捕獸夾害夜鷺截肢 好心小姐救牠還要養牠

政府公告禁用捕獸夾已經8年，但野生動物甚至貓狗被夾造成死傷仍時有所聞，昨天則有一隻倒楣的夜鷺（俗稱暗光鳥），兩隻腳被捕獸...

公費流感疫苗疫苗太搶手 南投衛生局緊急備足5萬劑

公費流感疫苗5日正式開打，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，使得醫院緊急向衛生所調度疫苗應急，南投市衛生所但面對民眾踴躍排...

南投縣人口普查展開勤前會議 要求落實「3不2會」

109年人口及住宅普查將在11月8日至11月30日舉行，為讓普查員熟悉普查工作，並統一調查步驟與調查項目之認定標準，南投...

台中檢疫所12人疑食物中毒 衛局：加強稽查把關食安

18名外籍生及1名家長10月1日在台中檢疫替代所疑似集體食物中毒，有12人出現發燒及上吐下瀉等腸胃症狀送醫。因發生在新冠...

農地工廠問題多 中央被批打假球

農地設工廠問題多，尤其石油煤製、電鍍等製造汙染，成為公安、食安未爆彈，台中市議員批中央對農地工廠「打假球」，花錢調查卻沒...

中市12外生檢疫中腹瀉發燒 99％排除新冠肺炎

中市1所大學18名印尼籍新生與1名家長前天入境，住進中西區某防疫旅館檢疫，但隔天晚上有人出現腹瀉、發燒等可疑症狀，有12...

中捷年底通車 首年恐虧6.57億 董座：會開拓廣告收入

台中首條捷運綠線預定今年底通車，百分之百官股已增資到35億元，但還沒通車，每月人事費高達3200萬，藍綠議員憂心運量不足...

南投巧克力咖啡節

首屆南投「巧克力咖啡節」，攜手聞名的世界茶業博覽會一起推出，10月9至18日在中興新村大操場。南投縣長林明溱說，南投除了...

月餅發霉 香港老行家要查購買時間和運存方式

台中市議員賴佳微2日收到友人送的兩盒香港老行家月餅，打開一看月餅雖還在「此日期前最佳」的10月3日前，但已有數個月餅已經...

熱門新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

捷運忠孝新生站1號出口封閉9個月 改建上下電扶梯

風勢轉強！竹市府將設計展警所5樓高「獸掌」暫時卸下

花蓮縣首次 罷免富里鄉長11月28日投票

全台最能飛！台東設立無人機考場 考照不用再到外縣市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。