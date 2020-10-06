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南投縣人口普查展開勤前會議 要求落實「3不2會」

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府人口普查勤前會議，普查員會配戴證件，且不會索取帳戶存摺等金融個資等「「3不2會」原則。圖／南投縣政府提供
南投縣政府人口普查勤前會議，普查員會配戴證件，且不會索取帳戶存摺等金融個資等「「3不2會」原則。圖／南投縣政府提供

109年人口及住宅普查將在11月8日至11月30日舉行，為讓普查員熟悉普查工作，並統一調查步驟與調查項目之認定標準，南投縣政府10月7日起至將分區召開普查勤前會議，縣府提醒民眾，普查辦理期間普查員會落實佩戴普查員證、遞送致受訪戶函、不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外的資料、不會要求提供帳戶或存摺等「3不2會」原則。

南投縣政府表示，這次人口普查採用派員面訪、留置填表及網路填報等三種方式。民眾可能因就學、就業、租屋、出國等各種因素，致使戶籍資料與實際居住情形產生落差，藉由人口及住宅普查可取得現行登記制度無法獲得的重要統計，讓政策的制定能夠更完善及落實，為鼓勵民眾參與普查，11月1日起開放利用電腦、手機及平板等上網填報，可參加百萬好禮抽獎，最高可獲10萬元禮券

南投縣主計處表示，這次全縣預計訪查3萬9千餘戶、10萬7千多人，動員工作人力約500人，採用「公務登記與調查整合式普查」，已有項目不重複查填，僅蒐集公務登記缺乏資料，以降低普查成本與人力，減輕民眾受訪負擔。

主計處表示，蒐集翔實正確資料，是普查成功關鍵，統計法第14條規定，進行基本國勢調查，任何人不得規避、妨礙或拒絕。普查取得的資料只供整體統計分析之用外，不會作為課稅的依據，個別資料絕對保密，籲請民眾安心接受訪查。若有任何疑問，請洽南投縣政府主計處049-2232875或各鄉鎮市公所。

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