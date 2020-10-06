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台中檢疫所12人疑食物中毒 衛局：加強稽查把關食安

聯合報 / 記者林敬家陳秋雲／台中即時報導
台中市檢疫代所發生12人疑食物中毒事件，衛生局長曾梓展出面說明。記者陳秋雲／攝影
台中市檢疫代所發生12人疑食物中毒事件，衛生局長曾梓展出面說明。記者陳秋雲／攝影

18名外籍生及1名家長10月1日在台中檢疫替代所疑似集體食物中毒，有12人出現發燒及上吐下瀉等腸胃症狀送醫。因發生在新冠肺炎檢疫替代所，外界甚至傳出染疫。衛生局長曾梓展今天再度說明，目前採檢都呈陰性，強烈懷疑是食物中毒，其中10人已回到檢疫替代所繼續隔離，滿14天可回到學校。

台中市議員指出，外生住檢疫所發生食物中毒很不可思議，質疑檢疫未落實把關。衛生局食安處表示將配合觀光旅遊局進行替代所聯合稽查，也將延伸稽查及抽驗相關配合供應的餐飲業者，加強食安。

19人是9月30日住進檢疫替代所，10月1日吃同一家餐盒，10月2日外籍生發生上吐下瀉等臨床症狀，因發生在檢疫期間，引發外界關注，還有傳言是新冠肺炎。中市衛生局長曾梓展說，12名中有兩人症狀輕微，天就出院回檢疫代所，10人住院，二度作新冠肺炎採檢都陰性，昨已出院回檢疫所，還有兩人今天第二度採檢，如呈陰性就可出院。

衛生局食品藥物安全處表示，派員到供膳業者處稽查，查獲有人員未戴工作帽及未辦理體檢、冰箱個人物品未專區放置等缺失，要求限期改善，依食安法第8條，複查不改正可處6萬元以上、2億元以下罰款。衛生局採集體檢體7人、環境檢體15件送驗中，檢驗結果最快兩周後出爐。

衛生局 新冠肺炎 中毒

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