12外籍生檢疫中腹瀉、發燒 中市衛生局99％排除新冠肺炎

台中市一所大學的18名印尼籍新生和1名家長6天前入境，住進中西區一家防疫旅館檢疫，隔天晚上就有人出現腹瀉、發燒等可疑症狀，總計有12人陸續送醫，但經新冠肺炎採檢，都屬陰性，其中2人第1天即出院，剩餘10人裡也有8人已經第二採是陰性出院，僅2人仍住院觀察，台中市衛生局長曾梓展說，已99%排除新冠肺炎，並認為可能是食物中毒。

曾梓展說，這批印尼外籍人士上月30日抵台，都住進中西區一家防疫旅館檢疫，隔天晚上10時許起，陸續12人出現腹瀉、噁心、嘔吐、發燒等症狀，由學校協助送醫。

他說，從12人裡有10人都已排除，可以想見幾乎可以排除新冠肺炎感染，只是剩下2人還略有發燒而必須依第五類傳染疾病規定進行第二採才能出院；等兩人出院後即可完全排除。

曾梓展說，這19人因住在一起，同吃3家餐廳供應的餐盒，因此不排除是食物中毒。

台中市衛生局食品藥物安全處表示，因為防疫旅館餐盒都是外訂，所以未留食物檢體，初步發現3家餐廳稽查都有排油煙機不潔等廚房衛生條件不佳、未提供員工健康檢查表等情況，已要求限期改善，學生腹瀉檢體採樣，則要2周後才有結果。