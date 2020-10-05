影／差一點！來賓齊拉道具險倒地 官員伸手急擋

第一屆「南投巧克力咖啡節」攜手南投世界茶業博覽會，將在10月9至18日在中興新村登場，南投縣政府今天辦理記者會，並進行活動啟動儀式，貴賓齊拉啟動道具時，大伙兒太給力，差一點把大型道具整個扯翻，主持人也嚇得驚呼。

南投縣政府指出，邁入第11年的南投世界茶業博覽會，每年皆創下優異的營業額，為行銷南投的巧克力與咖啡等新興產業，今年特別規劃「南投巧克力咖啡節」並與茶博結合辦理推廣，盼以觀光帶動產業，創造商機，今則舉辦宣傳記者會。

今天的「南投巧克力咖啡節」活動記者會，縣府將一樓大廳變成「巧咖市集廣場」，邀請台灣小姐高曼容擔任活動大使走秀展示「縣長咖啡」和「縣長巧克力」，並與縣長林明溱共同促銷，女僕咖啡快閃車也到現場放送相關巧克力和咖啡產品。

而縣議員蔡孟娥、曾振炎、張嘉哲、仁愛鄉代理鄉長王源鍾等人，以及縣內各巧克力、咖啡業者和多個觀光協會理事長都到場支持，並肯定縣府將巧克力與咖啡產業結合茶博會，相信能成功帶動產業發展，讓南投縣的咖啡及巧克力被看見。

但在南投巧克力咖啡節啟動儀式時，貴賓受邀齊拉紅綵帶啟動道具太熱情激動，竟險把象徵裝著黑色巧克力、咖啡豆的大型啟動道具給扯翻，還好站在一旁的觀光處長陳志賢出手一把扶住才沒倒地，主持人嚇得驚呼。