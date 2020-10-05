南投巧克力咖啡節在茶博 女僕咖啡快閃車啟動
第一屆「南投巧克力咖啡節」攜手南投世界茶業博覽會，將在10月9至18日在中興新村大操場登場，並邀台灣小姐高曼容擔任活動大使，女僕咖啡快閃車也啟動中部巡迴為活動宣傳，盼颳起「黑色旋風」提升在地巧克力和咖啡的能見度。
南投縣長林明溱表示，南投縣除了茶葉，近年咖啡、巧克力產業也持續發展，栽種面積也擴大，唯知名度上稍不足，也影響行銷，而茶業博覽會邁入11年，每年創下優異營業額，因此將南投巧克力咖啡節與茶博結合，打知名度也擴大行銷。
觀光處長陳志賢說，南投巧克力咖啡節在茶博內，規劃咖啡、巧克力、產業展售及、黑色魅力體驗等4大主題館，產業展售館有逾20家在地咖啡小農及在地巧克力品牌現場展售，凡購買現場限量的活動品味杯，即可免費品味所有設攤精品咖啡。
咖啡、巧克力2大主題館分以「好咖的日常」、「奇幻世界的巧遇」為主軸，介紹咖啡大小事、巧克力文化歷史，內容有趣且充滿互動性；黑色魅力體驗館則有味覺體驗、手作DIY、講座、野餐下午茶等活動，現場也推出限定商品或驚喜優惠。
觀光處也表示，為吸引遊客到南投觀光住宿推出4條具巧克力及咖啡元素的小旅行路線，17、18日有「五糕台野餐會」及「高貴不貴下午茶」體驗活動，部分活動需預約付費，可至南投巧克力咖啡節網站https://chocooffee2020.kktix.cc/查詢。
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