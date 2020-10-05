文化部指定中市天外天劇場暫定古蹟 議員：留不留快定奪

延宕多時的台中市天外天劇場建築本體存廢問題，市府從2014年以來歷經多次提報、審議，並作成不指定古蹟、不登錄歷史建築的決議，文化部又推翻，指定為「暫定古蹟」藍綠市議員今天在議場有的為地主請命，有的為搶救歷史建物，都希望政府單位留不留「天外天」拿出態度，趕快定奪。

國民黨議員李中指出，東區復興路邊的天外天劇場是私人所屬財產，先前被文史團體向台中市政府提出認定古蹟案，林佳龍前市長時期的委員開會認為該建物並不具備紀念價值，所以決議「不指定古蹟、不登錄歷史建築」當時的委員都是林佳龍市長聘任的，且超過3/4都是專家學者，文史團體就是不接受，市長盧秀燕上任後再提又獲得相同決議，但中央文化部以行政力干預，逕行指定天外天劇場為「暫定古蹟」。

李中建議市長盧秀燕市長與文化局張大春局長向中央表態，請文化部召開審議會議或請文化部徵收相關建物與土地，否則一紙公文造成相關所有權人與地方政府的困擾。

民進議員鄭功進指出，天外天列為暫定古蹟，所有權人每年須自行負擔房屋稅、地價稅及近5000萬的增值稅，內部有針孔、酒瓶垃圾等，在地人憂心淪為治安「死角」鄭功進希望市長盧秀燕硬起來，要求文化部尊重台中市文化資產審議會的決議，否則不知還要荒廢多久。

民進黨議員黃守達指出，現東區大智路已打通，台中車站周遭有十足發展潛力。天外天劇場距離車站行走距離僅270公尺，又有知名度，無論未來是否被認定為文資，若能夠好好的保存活化，勢必會成為城市一大亮點，帶動地方發展。當初位在西區的審計新村也不具備文資身份，但經整修活化後，已成為舊城區著名地標，不論平日假日都帶來滿滿人潮。

市府回應，積極維護文化資產的態度不變，盧秀燕上任後啟動古蹟修復工程，包含台中州廳、大楊油庫、潭子穀倉等；針對天外天劇場，盧市長今日在議會回應表示，由於文化資產審議屬專業問題，尊重台中市文化資產審議委員會會決議。對文化部的暫定古蹟處置也表示尊重。

另，天外天劇場所有權人今年4月20日提起訴願，文化部文資局依訴願法第14條及第58條檢送行政院審理。目前行政院審理中，待訴願結果出爐，市府將依法續辦理相關事宜。