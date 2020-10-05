台中大里益民路高低起伏又龜裂 營建署允半年改善完成

台中市大里區益民路一段的路面高低起伏又龜裂，民眾抱怨連連，立委何欣純今邀營建署等單位會勘，粗估翻修需近2千萬元經費，營建署已同意進行改善。

市議員李天生、林德宇、內新里長林清池上午都參與會勘，林清池更是帶著何欣純蹲低用手指出龜裂處，表示因高低起伏「簡直像貼膏藥」一樣，很容易造成騎機車的人跌倒。

何欣純說，該段路位在益民路一段新仁路口至益民路一段中興路二段口，長約900公尺、路寬16米，也是通往內新橋重要道路之一，每日有上萬人次利用該路段通行，但有的路段龜裂，有的路段因管線施工回填不佳，造成凹凹凸凸。