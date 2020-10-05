買代購香港老行家月餅卻發霉 台中民代氣權益難保障

台中市議員賴佳微2日收到友人送的兩盒香港老行家月餅，打開一看月餅雖還在「此日期前最佳」的10月3日前，但已有數個月餅已經發霉。賴佳微連日向銷售人員陳小姐溝通無果，還發現陳小姐原聲稱自己是老行家的台灣分公司品牌經理，後來卻承認該公司只是「代購」，並正向香港老行家交涉。賴佳微直接打電話向香港老行家詢問，老行家除了聲明陳小姐並非經銷商，稍晚將做說明。

賴佳徵下午說，收到的是老行家在香港生產的「法式燕窩月餅尊貴禮盒」每盒6個，都以塑膠套包裝。她說，朋友上個月直接向陳小姐訂購40盒，原價每盒1580元，因量大打折後以每盒1380元購得，上個月25日收到貨，2日從台北帶兩盒給她，打開一看卻已發霉，嚇得不敢再碰。

她說，月餅包裝盒內寫著的儲存方式是「請放於陰涼乾爽處」她的友人中間8天都存放在冰箱裡，打開時還可看見冰存的水氣；依老行家所標示，也還在最佳食用期限內，但卻仍有發霉情形。

賴佳微朋友透過電話表示，銷售人員事後僅說可以其他產品兌換，但至今沒有下文，另也發現還有友人收到的是空盒以及月餅有水水的情形。

賴佳微說，從她連日向台灣銷售者溝通無果，向香港詢問也是打了數通電話都還要一再等待看來，消費者的權益如何保障令她憂心。她要求老行家全面回收該款月餅禮盒，若有民眾食用後出現腹瀉、食物中毒的症狀，應備就醫單據向香港老行家公司求償。

台中市食品藥物安全處查出，這家台灣銷售商平日以網路交易，並透過物流配送，目前台中有5個理貨中心，將派員前往就人員、環境及物流車輛等衛生事項進行稽查；另也將進一步蒐集資料後，提供給衛福部食藥署通報香港地區衛生主管機關，如查有在台分公司或經銷業者，將由轄區衛生局處辦。

法制局主任消保官康馨壬指出，業者如在台灣設有營業處所或銷售點，即需依我國食安法規規定販售食品；若消費者以網路直接向國外業者購買商品，我國政府恐難以國內食安法規處分境外業者。涉及金錢退費或賠償部分，將視消費者受損情形，提供境外申訴管道，協助民眾透過跨境消費糾紛處理機制進行申訴；如涉及健康權益受損，則會協調海基會進一步協助。