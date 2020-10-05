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南投竹山重陽敬老金70歲加發800元 逾90歲送拐杖毛毯

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮重陽敬老禮金今年再加碼800元發給70歲以上長者，針對90歲以上長者則送拐杖、毛毯。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮重陽敬老禮金今年再加碼800元發給70歲以上長者，針對90歲以上長者則送拐杖、毛毯。圖／竹山鎮公所提供

農曆九月初九重陽節，竹山鎮公所針對鎮內年滿65歲長者發送1000元敬老禮金，此外，再加碼800元發給70歲以上長者，針對90歲以上健康長者送拐杖、臥鋪長者送毛毯外，100歲的長者原有縣府的1萬敬老金不變，讓長輩在這屬於他們的日子感受到滿滿的溫暖，10月7日開始進行領取作業。

鎮長陳東睦表示，竹山鎮對於長者照顧關懷一直非常重視，除了各社區的關懷據點、長照服務外，今年感謝企業大力贊助毛毯，為有效將毛毯送出，今年貼心將長者的需求做一個小分類，發送時間預計從10月7日開始進行重陽節禮金發送，有資格的長者日前公所已經寄送通知單，收到通知單後，就可以攜帶身分證、以及印章，依照通知單上面的時間到領取地點來領取。

竹山鎮公所指出，中秋節過後馬上就是重陽節的到來，全鎮百歲老人雖不是全縣最多的鄉鎮，但長者們一向是全縣最幸福小鎮，公所社會課也開始準備相關發送重陽節禮品的發送作業，由於鎮內有間做毛毯外銷美國的業者，一直主動聯繫公所，希望拋磚引玉捐贈上百條毛毯，能讓老人家在入冬時，也能感受到社會滿滿愛心。

此外，竹山鎮內的土地公紫南宮，也表示不久後會針對鎮內高齡長者來送平安，由此可知，住在竹山的老人家真的很幸福，也希望透過這些愛心，能讓它們長命百歲、平平安安。

竹山鎮重陽敬老禮金今年再加碼800元發給70歲以上長者，針對90歲以上長者則送拐杖、毛毯。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮重陽敬老禮金今年再加碼800元發給70歲以上長者，針對90歲以上長者則送拐杖、毛毯。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮重陽敬老禮金今年再加碼800元發給70歲以上長者，針對90歲以上長者則送拐杖、毛毯。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮重陽敬老禮金今年再加碼800元發給70歲以上長者，針對90歲以上長者則送拐杖、毛毯。圖／竹山鎮公所提供

重陽節 紫南宮 長照

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