彰化農田水利會改制揭牌 傳有抗爭最後一團和氣收場

彰化縣農田水利會改制為行政院農田水利署彰化管理處，今天舉行揭牌典禮，警方接獲線報，在會場外布署警力，防止在野政黨和團體前往抗爭，結果典禮順利，一團和氣。

揭牌典禮在彰化縣農田水利會辦公大樓，場外警力進駐，場內站滿農田水利署人員，氛圍緊張。彰化縣副縣長洪榮章、水利署副署長林國華、立法委員謝衣鳳、行政院顧問陳進丁等人致詞，在野黨的地方首長雖出席但不發表任何意見，避免場面尷尬。

致詞官員寄予祝福，立委謝衣鳳表明將持續監督水利署，不能只有接收和管理農田水利會財產，應該保留有委員和水利小組長，做好交接與傳承的工作，並開發新灌區，保護農民灌溉權利。

各界代表致詞流程結束，水利署彰化管理處首位處長劉淑華、水利署副署長林國華、副縣長洪榮章、立委謝衣鳳等人到辦公大樓外面揭牌，氣氛轉為和諧。

與會來賓有人私下討論，為何不見執政黨立委，只有行政院顧問陳進丁露臉和發言，縣議員莊陞漢等人坐在台下當賓客。有的來賓半開玩笑說：「大概怕來被轟」、「不知道該怎麼對農民交代政府沒收財產」在野黨首長低調表示，本來說好來抗爭，大家也繳費打官司，結果毫無作用，水利會仍被接管，「財產充公」，大勢已去，根本不可能出現抗爭場面。

水利署彰化管理處首任處長劉淑華，63歲，1984年起擔任彰化農田水利會工務組工事股股長，歷任總務組事務、文書股長和組務組長，2016年起擔任總幹事，今天起出任處長。