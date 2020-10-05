快訊

統一發票7、8月中獎清冊出爐！有人花35元買麵包中千萬

爆董事長趴趴走 康軒員工遭秋後算帳誰保護？指揮中心這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化農田水利會改制揭牌 傳有抗爭最後一團和氣收場

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化農田水利會改隸農委會農田水利署的彰化管理處，今天歡喜揭牌。記者簡慧珍／攝影
彰化農田水利會改隸農委會農田水利署的彰化管理處，今天歡喜揭牌。記者簡慧珍／攝影

彰化縣農田水利會改制為行政院農田水利署彰化管理處，今天舉行揭牌典禮，警方接獲線報，在會場外布署警力，防止在野政黨和團體前往抗爭，結果典禮順利，一團和氣。

揭牌典禮在彰化縣農田水利會辦公大樓，場外警力進駐，場內站滿農田水利署人員，氛圍緊張。彰化縣副縣長洪榮章、水利署副署長林國華、立法委員謝衣鳳、行政院顧問陳進丁等人致詞，在野黨的地方首長雖出席但不發表任何意見，避免場面尷尬。

致詞官員寄予祝福，立委謝衣鳳表明將持續監督水利署，不能只有接收和管理農田水利會財產，應該保留有委員和水利小組長，做好交接與傳承的工作，並開發新灌區，保護農民灌溉權利。

各界代表致詞流程結束，水利署彰化管理處首位處長劉淑華、水利署副署長林國華、副縣長洪榮章、立委謝衣鳳等人到辦公大樓外面揭牌，氣氛轉為和諧。

與會來賓有人私下討論，為何不見執政黨立委，只有行政院顧問陳進丁露臉和發言，縣議員莊陞漢等人坐在台下當賓客。有的來賓半開玩笑說：「大概怕來被轟」、「不知道該怎麼對農民交代政府沒收財產」在野黨首長低調表示，本來說好來抗爭，大家也繳費打官司，結果毫無作用，水利會仍被接管，「財產充公」，大勢已去，根本不可能出現抗爭場面。

水利署彰化管理處首任處長劉淑華，63歲，1984年起擔任彰化農田水利會工務組工事股股長，歷任總務組事務、文書股長和組務組長，2016年起擔任總幹事，今天起出任處長。

水利署 農田水利會

相關新聞

12名外籍生檢疫所上吐下潟疑染疫？ 中市衛局：食物中毒

台中市議員黃守達指出，網路流傳10月初約10幾名外籍學生出現發燒與上吐下瀉的症狀「疑似染疫」市府出動緊急救護專車接送，目...

買代購香港老行家月餅卻發霉 台中民代氣權益難保障

台中市議員賴佳微2日收到友人送的兩盒香港老行家月餅，打開一看月餅雖還在「此日期前最佳」的10月3日前，但已有數個月餅已經...

南投竹山重陽敬老金70歲加發800元 逾90歲送拐杖毛毯

農曆九月初九重陽節，竹山鎮公所針對鎮內年滿65歲長者發送1000元敬老禮金，此外，再加碼800元發給70歲以上長者，針對...

彰化農田水利會改制揭牌 傳有抗爭最後一團和氣收場

彰化縣農田水利會改制為行政院農田水利署彰化管理處，今天舉行揭牌典禮，警方接獲線報，在會場外布署警力，防止在野政黨和團體前...

議員批靠市庫增資救中捷 中捷：尋找各種獲利可能

台中捷運綠線預定今年底完工，民進黨議員輪番質詢，指中捷增資35億元，光是人事費就占了七成，還沒通車人事費就花了3、4億元...

公費流感疫苗注射今開打 台中慈濟醫院接種多5成

今天是公費流感疫苗全面注射首日，台中慈濟醫院排隊人多，人數比往年多5成；醫院社區健康中心也與4個衛生所合作，同步展開社區...

影／挺改制！南投前水利會長接處長：對農民更好

全國農田水利會10月改制為農委會農田水利署管理處，原會長職務改為官派處長，引發部分水利會不滿；南投管理處今揭牌，首任處長...

影／農水署南投管理處揭牌 灌區要擴大至600公頃

全國農田水利會於10月1日改制為公務機關，編入農委會農田水利署，南投水利會也改為「南投管理處」，且於今揭牌，首任處長由原...

中市校園樹木斷頭 議員：剪修要點應全市標準一致

台中市議會今天舉行第3屆第4次定期會專案報告，市議員王立任指出，台中校園內仍可看到樹木被「斷頭」他認為，市政府應提升樹木...

農地高汙染工廠多 中市議員轟經濟部「打假球」

台中市原有農地工廠問題多，台中市議員陳文政指出，尤其石油煤製、電鍍等中高汙染工廠，長年在農田中製造汙染，成為公安與食安未...

今年蜂蜜僅收三成但質佳 二水鄉李東峰又得全國頭等獎　

彰化縣養蜂達人李東峰是蜂蜜品質競賽的常勝軍，今年再獲2020全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑頭等獎，今天二水鄉農會總幹事蔡文琳等...

彰化慶雙十社區、南北館樂團踩街 沿路發8千顆紅蛋

國慶連假來臨，彰化縣政府10月10日國慶日將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路展開國慶嘉年華慶祝活動，以社會福利、文化藝術及環保...

熱門新聞

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

彰化大埔截水溝臨台1線封閉施工 預定10月底完工通車

心心相惜！同樣罹患心臟病 婦人金援貧困泰國嬤動手術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。