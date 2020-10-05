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彰化輔導未登記工廠合法成立諮詢平台 今年1079家納管

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化工策會提供未登記工廠諮詢平台，今年以來已超過520多家諮詢。記者林敬家／攝影
彰化工策會提供未登記工廠諮詢平台，今年以來已超過520多家諮詢。記者林敬家／攝影

彰化縣未登記工廠有9千多家，其中完成補辦臨時工廠有1568家，轉特登工廠申請率及核准件數量也屬一屬二，彰化縣府進一步協助縣內未登記工廠申請特定工廠登記，目前縣內共1079家納管，彰化縣工商發展投資策進會成立諮詢服務窗口，但有的業者連諮詢都不敢去，怕被控管挨罰，工策會強調，目前協助輔導納管為先，業者不用擔心。

「工廠管理輔導法」新增專章今年3月20日起實行，彰化縣原本取得臨登廠商轉申請特登工廠共有1492家，核准發文受理證明達1329家，縣府經綠處指出，過去取得臨登工廠有9家近幾年歇業，其餘大多數都積極取得「特登」保護傘，過去未申請的業者經過多年觀望，這次特登作業在今年以來已有超過520家諮詢，1079家納管，縣府目前核准372家，其餘陸續審核中。

彰化縣是中小企業原鄉，工策會邀請行政院中部辦公室專家前來輔導廠商，彰化縣長王惠美關心工廠登記狀況，今天也到現場了解，王惠美說，專業顧問群於每週二、五上午9時至中午12時駐點提供諮詢輔導服務，最主要是中小企業把資料帶過來，交由專家診斷，以能夠順利完成特登，確保後續營運合法性。

工策會總幹事張啓楷說，為讓多數業者知道特登的資訊，縣府舉辦多場區域型的說明會，也發文給業者，工廠申請納管後可免除稽查取締和罰緩的困擾，業者不用擔心來諮詢遭到政府控管，工策會立場以協助業者解決問題為先。

彰化工策會提供未登記工廠諮詢平台，縣長王惠美今天到場了解作業狀況。記者林敬家／攝影
彰化工策會提供未登記工廠諮詢平台，縣長王惠美今天到場了解作業狀況。記者林敬家／攝影
彰化工策會成立未登記工廠諮詢平台，獲好評續辦。記者林敬家／攝影
彰化工策會成立未登記工廠諮詢平台，獲好評續辦。記者林敬家／攝影

王惠美 行政院

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