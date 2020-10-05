議員批靠市庫增資救中捷 中捷：尋找各種獲利可能

台中捷運綠線預定今年底完工，民進黨議員輪番質詢，指中捷增資35億元，光是人事費就占了七成，還沒通車人事費就花了3、4億元，中捷是百分百市府官股，虧損等於全民買單，議員要求不要有「增資救中捷」的心態。

中捷董事長林志盈說，綜觀各縣市軌道營運，初期虧損是必然挑戰，中捷會加開源節流措施。台中捷運公司表示，捷運綠線各站體可利用的商業空間雖較為有限，但仍積極拓展票證、金融機具服務、附屬事業，並開發系列商品，盼藉多元化經營提高業外收入，以期早日達到永續經營、損益兩平目標。

林志盈表示，中捷目前只剩最後一哩路，有信心年底通車。交通部已請三組專家勘查，目前已發現的問題多是加強標示等，可以趕快改善，問題不大。交通局長葉昭甫說，市府三天兩頭就與交通部加強連繫，加速作業。

市議員劉士州、謝明源、陳淑華、江肇國、李天生、段緯宇、林德宇發質詢中捷財務，江肇國說「不能靠增資救中捷」議會同意中捷增資到共35億元，他認為不能讓台中市民養中捷，但從中捷花錢的態度來看，公布服務員工的工作服也要請專業模特兒走秀，錢沒花在刀口上。

陳淑華表示，台中捷運綠線僅憑一條路線是非常難營運的，捷運綠線明年的虧損達6.57億餘元，如果運量增長有限，捷運綠線未來除了客運收入，應有相關營運配套，提高業外收入，避免淪為錢坑。

台中捷運公司表示，台中捷運目前僅為單一路線，且各站體為「輕、簡、透」設計，可利用的商業空間較為有限，但中捷公司仍積極拓展票證、金融機具服務、附屬事業及運量提升行銷，以增加收入。中捷尋找各種獲利的可能，已規劃墩柱廣告等更多元面貌的商業模式，活化捷運路權內空間，如舉辦快閃商店或是假日市集。同時打造「台中捷運亮點品牌」將運用捷運列車與車站為設計意象開發系列商品。

江肇國指出，捷運公司預估每天運量從8萬多一直往下修到4萬多，包含先前預估有6萬多的每日運量，可產生3億多的票收，今天卻說5萬多的每日運量會有5億的票收。另捷運站體的業外聯開部分僅維持一站，捷運公司3月份增資25億，但要到錢後，卻沒有看到捷運公司提出任何可以提升營運人數與相關的優惠配套來彌補這樣的虧損情形。

李天生表示，中捷光是每月就需要3200萬的人事費，70%用在人事費「賺得回來嗎？」林志盈表示，營運第一年，預定收入5億，中捷全體會繼續努力，加強開源節流。

林德宇則要求，中捷針對廣告部分列收入預算1200萬，但他強調，應留部分空間作為公益，但不要淪為「個人形象廣告」擬訂相關規範。林志盈表示，已委外辦理，詳定規範。

林志盈表示，檢視其他縣市軌道同業經營，在初期網路成形前，營運虧損是必然挑戰，台中捷運除深耕本業拓展副業，有效控管預算撙節開支。林志盈說，未來會撙節人事費用，降低維修成本。