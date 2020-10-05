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影／挺改制！南投前水利會長接處長：對農民更好

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
農委會農田水利署南投管理處今揭牌，首任處長由原會長林庚辛接任。記者賴香珊／攝影
農委會農田水利署南投管理處今揭牌，首任處長由原會長林庚辛接任。記者賴香珊／攝影

全國農田水利會10月改制為農委會農田水利署管理處，原會長職務改為官派處長，引發部分水利會不滿；南投管理處今揭牌，首任處長由原會長林庚辛接任，對於改制爭議，林則表示，改制後服務精神和態度不變，經費更多，對農民更好。

「農田水利法」於今年7月初三讀通過，10月1日起全國17個農田水利會將正式改制為公務機關，編入行政院農委會農田水利署，各地水利會則改為管理處，會長也改為官派處長；對此，地方水利會看法不一，有人支持，有人反對。

彰化、雲林、嘉南等地水利會認為，政府未經徵收逕將農田水利會收為國有，是強奪民產，因此與地方農民組成自救會，並向法院提起訴訟，請求撤銷農委會依法設立的農田水利署及彰化、雲林、嘉南農田水利管理處。

南投農田水利會則依法改制更名，且於今正式揭牌，首任處長則由原會長林庚辛接任；對於，水利會改制爭議，林則表示，南投水利會是鄉村型水利會，財源本來就很不足，每年不足的上億元經費都由農委會挹注。

此外，南投水利會每年的圳路維護費用高達2億多元，幾乎也都是由政府支應補助，因此改為公務機關，沒問題；林更表示，改制後服務精神和態度不變，經費則更多、更照顧農民，對農民更好，他也相信，農民會感受到改制後比改制前好。

農民 農田水利會 農委會

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