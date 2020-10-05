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公費流感疫苗注射今開打 台中慈濟醫院接種多5成
今天是公費流感疫苗全面注射首日，台中慈濟醫院排隊人多，人數比往年多5成；醫院社區健康中心也與4個衛生所合作，同步展開社區與學校注射工作；台中慈濟醫院感染管制中心主任何承懋醫師呼籲，符合公費施打流感疫苗資格者，儘早接受疫苗保護，降低感染機會，也有助醫師臨床鑑別「流感」和「新冠肺炎」，避免同時感染時，引發更嚴重的併發症。
秋冬是流行性感冒好發時期，今年新冠肺炎大流行至今沒有緩和跡象，醫師判斷一旦社區同時出現流感與新冠肺炎兩種病毒，疫情將更棘手。在政府多方宣導下，每年都會接種疫苗的曾婦，擔心人潮太多可能排不上，她今天早上7點和丈夫到慈濟醫院排隊，最早施打。
台中慈濟醫院配合政府防疫，接種疫苗人員必須戴口罩，還要保持適當距離，醫事室副主任楊淨惠指出，進入醫院量測體溫，接種前須再量一次，排隊人員距離都隔得更開，保護自己也保護他人；今年首日接種比往年踴躍，接種人數多出近5成，中午12點結束，接種站就施打346支疫苗。
台中慈濟醫院社區健康中心行政主任賴怡伶表示，慈濟醫院今年和潭子、軍功、四民、北區等4個衛生所合作，為7個社區、30所學校人員注射流感疫苗，預估施打量為1萬9983劑。
感染管制中心主任何承懋表示，今年公費流感疫苗跟往年最大不同，在疫苗從往年三價升級為包含四個流感病毒株的四價，保護力更廣；新冠肺炎疫情使注射流感疫苗更為重要，兩者都是會造成呼道感染的病毒，打流感疫苗有助於醫師臨床鑑別，對症下藥以縮斷治療時間。
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