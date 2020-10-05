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影／農水署南投管理處揭牌 灌區要擴大至600公頃

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
農田水利會改制為公務機關，南投農田水利會改為「農田水利署南投管理處」，並於今天揭牌。記者賴香珊／攝影
農田水利會改制為公務機關，南投農田水利會改為「農田水利署南投管理處」，並於今天揭牌。記者賴香珊／攝影

全國農田水利會於10月1日改制為公務機關，編入農委會農田水利署，南投水利會也改為「南投管理處」，且於今揭牌，首任處長由原會長林庚辛接任；林表示，改制後無會員之分，農民都是服務對象，將擴大地方灌區，且多角化經營。

南投管理處指出，先前的南投水利會成立已46年，會員達5萬多人、會務委員有19人，服務灌區逾130公頃，改制後將無會員之分，全部農民都是服務對象，會務委員改為執行委員，灌區也納入原民區或山坡地等，擴大至600多公頃。

而農田水利署南投管理處今揭牌，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、農水署主任秘書蔡巧蓮、南投副縣長陳正昇等均出席參加；蔡培慧表示，過去各地水利會貧富不均，不足多由農委會支持，改為公務機關有助於預算編列和制度化。

蔡巧蓮則說，農水署成立及水利會改制3大任務，「水要好」有好水才有好作物；「水要足」水源充足才不會影響生產，若汙染灌區水源也將能依法開罰；「服務農民」系統性擴大灌區協助農民生產及後端行銷，讓農業發展和農村經濟更活絡。

陳正昇也提到，南投縣常受颱風豪雨影響，圳路較易受損，且因縣境地形問題，像名間八卦山、仁愛互新地區、埔里大坪頂等不少區域缺乏灌溉水源，盼水利會改為公務機關後能徹底改善南投灌溉用水問題，尤其是盡早完成八卦山旱灌計畫。

林庚辛則表示，改制後的水利團隊服務精神和態度不變，會更努力為農民服務，針對灌溉用水問題，也會努力爭取經費擴大灌區、建設改善圳路，也將盤點處內閒置土地等資產，後續將透過出租等方式有效利用，多角化經營開源增加收入。

農田水利會改制為公務機關，南投農田水利會改為「農田水利署南投管理處」，並於今天揭牌。記者賴香珊／攝影
農田水利會改制為公務機關，南投農田水利會改為「農田水利署南投管理處」，並於今天揭牌。記者賴香珊／攝影
農田水利會改制為公務機關，南投農田水利會改為「農田水利署南投管理處」，並於今天揭牌。記者賴香珊／攝影
農田水利會改制為公務機關，南投農田水利會改為「農田水利署南投管理處」，並於今天揭牌。記者賴香珊／攝影

農民 農委會 水利署

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