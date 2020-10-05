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中市校園樹木斷頭 議員：剪修要點應全市標準一致
台中市議會今天舉行第3屆第4次定期會專案報告，市議員王立任指出，台中校園內仍可看到樹木被「斷頭」他認為，市政府應提升樹木修剪作業要點，擴及全市修剪樹木管理規範，不要侷限在路樹及公園植栽。市長盧秀燕表示，很有建設性，她會要求局處研議，加強路樹修剪管理。
王立任表示，建設局曾表示，台中市樹木修剪須由取得認證者執行，並具景觀專業背景的監看老師現場指導，不會有「濫剪」情事發生。但8到9月就有學校校園發生樹木遭斷頭式修剪狀況，明顯不符合修剪規範。市府應加強全面規範。
王立任說，市府2015年起推動樹木修剪認證至今已有339名從業人員取得認證，已有初步成果，但「台中市政府建設局及所屬機關公園內植栽及行道樹修剪作業要點」排除學校、社區、眷村、寺廟用地範圍內樹木。
他認為範圍應擴大至全市，全市修剪樹木的標準一致。市長盧秀燕允諾並責成副市長黃國榮協調後續作業。
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