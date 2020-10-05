今年蜂蜜僅收三成但質佳 二水鄉李東峰又得全國頭等獎　

彰化縣養蜂達人李東峰是蜂蜜品質競賽的常勝軍，今年再獲2020全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑頭等獎，今天二水鄉農會總幹事蔡文琳等人前往恭賀；李東峰表示，相較於去年幾乎沒收成，今年還算不錯，但氣候變遷、農藥影響蜜蜂採蜜，跟歷年平均值相比，今年採獲蜂蜜僅三成。

養蜂人家第三代的李東峰，人生第一志願並非養蜂，先後開過便利商店、環保清潔公司，也受雇皮革公司，2011年返鄉協助父親李來興養蜂。他說，2011年台灣網際網路興起，開始出現電子商務，他認為有助行銷傳統農產，於是返鄉接下家傳的日華養蜂場。

李東峰說，產生蜂蜜與三件事有關：氣候、花開、蜜蜂採不採蜜，去年氣候異常，龍眼花幾乎受損或不開，蜜蜂無花蜜可採可釀，去年各養蜂場產量非常低，今年花開遇到4月下雨，蜜蜂不方便採蜜，蜂蜜產生量也不高，比去年好，但以歷年平均值當標準的話，僅採收三成蜂蜜。

近年學者研究「蜜蜂失蹤」，李東峰到義大利交流，認為與農藥影響蜜蜂方向感有關，如果做好環境用藥，減少或不再使用農藥，可以改善蜜蜂迷航的問題；他表示，彰化縣二水鄉位在八卦山脈尾端，空氣和水源潔淨，加上農村勞力老化，很多果園荒廢，龍眼等果樹花朵自開自落，反而對蜜蜂採蜜是好事。

不只台灣，世界各國養蜂農民都面臨蜂蜜年產量下降的困境，蜂蜜價格年年上漲，李東峰表示，台灣100%純蜂蜜每公斤售價約500元，消費者可看外包裝標籤，像他的蜂蜜有完整標示，貼著全國國產蜂蜜評鑑貼紙，他總共獲取406張，不能自印，以保障蜂蜜品質。

二水鄉農會總幹事蔡文琳說，二水鄉好山好水，養蜂班有11名農民，蜂蜜品質有口皆碑，鄉農會歡迎民眾利用國慶連假來二水鄉旅遊，參觀選購限量的優質蜂蜜。