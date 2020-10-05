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彰化慶雙十社區、南北館樂團踩街 沿路發8千顆紅蛋
國慶連假來臨，彰化縣政府10月10日國慶日將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路展開國慶嘉年華慶祝活動，以社會福利、文化藝術及環保等為素材，首度以社區踩街競賽呈現，縣內將有20個社區發展協會參加，今年還有南北館樂團、台灣女孩日的宣導隊伍加入遊行。
彰化縣國慶日活動從上午8點半在溪湖國小展開，9點半社區踩街歡樂嘉年華出發，沿路贈送紅蛋、國旗造型汽球及紋身貼紙，溪湖糖廠的「傳統戲曲藝術大匯演」一路表演到傍晚，晚上7點在溪湖廣停一停車場則有「歌仔大戲」精彩演出。
彰化縣長王惠美說，今年雖然受新冠肺炎疫情影響，但縣府團隊不鬆懈，持續努力向前，2020年是挑戰也是有充滿轉機的一年，雨過會天晴，相信以後彰化會更好，台灣也是更好，歡迎大家10月10 日一起來溪湖歡慶國慶。
溪湖鎮長黃瑞珠表示，這次國慶活動移師到溪湖鎮舉辦，公所也準備福袋，要與民眾分享喜悅，溪湖鎮有許多地方特色小吃以及農特產品，例如羊肉、葡萄、韭菜花、麻糬、蛋捲、溪湖糖廠小火車、東螺溪綠色廊道等，歡迎大家一起到溪湖遊玩。
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