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連假搶建違章中市端午逮23件 議員：公所僅1件應加強
台中市議員周永鴻今天在議會質詢指出，都發局今年查獲55件農地蓋違章工廠，其中端午4天連假就查獲23件違規。周永鴻認為，他一再強調連假絕對是是搶建高峰，今年連假多，市府應加強稽查。從查獲件數中發現，都發局自行查獲的僅占8件，應該加把勁。
周永鴻質疑都發局和各區公所巡查農地違建的成效。他指出統計時間內的55件違規中，都發局自行巡查僅8件，遠不如民眾打1999或其他方式檢舉共46件；區公所應掌握在地事務，但只有1件是公所巡邏發現，他質疑效果太差。周永鴻又說，農地違建稽查不只是都發局的事情，民政局、農業局、經發局等單位都要通力合作。
周永鴻指出，假日農地搶建工廠已業界不宣的秘密，市府雷厲風行取締才能保障合法工廠業者，否則無法保障後續環境、消防等的成本，且對合法工廠不公平。
都發局表示，今年5月20日起提出「台中市農業用地新增違章建築加強處理專案」要求各區區公所配合加強巡邏查緝，相關單位也加強巡查，另收到市民檢舉，馬上前往蒐證處理，都發局強調，大家一起來事半功倍。
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