草地音樂會風貌變 國台交團長劉玄詠不擔心

原本由台中市霧峰地方發起的草地音樂會今年改由文化部接手，曲目和風貌都將改變，但國立台灣交響樂團團長劉玄詠表示，並不擔心會曲高和寡，且曲目中還有台灣民謠，歡迎大家前往。

霧峰草地音樂會原由霧峰區農會、立法院中南部服務中心以及國台交共同主辦，目的在提倡地方愛好音樂之風和社會的文化素養。

據指出，以往4年除了第1年由國台交出經費，其餘3年都由區農會支援經費，立法院中南部服務中心出場地和國台交負責演出，演出現場同時展售農產品和小吃，兼具農會行銷之用；演奏的曲風較多元及符合大眾口味。

例如去年就也演出爵士樂和歌劇，國台交則除了古典樂，也還有約一半的知名電影主題曲等，創下每場有約2至3千民眾參與的記錄，是頗為成功的地方音樂活動。

今年改由文化部接手後，成為文化部「台灣文化日」的系列活動之一，曲目也加入了文化日的元素，例如台灣文化協會會歌、台灣議會請願運動歌等曲，另則還有台灣民謠。

對此，劉玄詠指出，以該團24日在霧峰自家演奏廳的古典音樂演奏500個位子賣光，以及之前8月29日和7月19日兩場在國家歌劇院的演出，每場2000個位子都賣光情形看來，台中已有愛好古典音樂的基本群眾，所以草地音樂會的舉辦，他相信仍然能吸引一定的愛好者參與。

至於為何草地音樂會會改由文化部接手？劉玄詠說，因為不好意思老是要向區農會伸手，因是他嘗試向文化部申請，搭配台灣文化日舉辦，文化部准了，使得草地音樂會也因此有了文化部的補助。

霧峰區農會總幹事黃景建說，受新冠肺炎疫情影響，區農會今年的路跑未舉辦，草地音樂會也不再支援經費，未來會經由霧峰文化觀光協會再規劃相關活動。他不擔心草地音樂會會走味，並認為活動很有意義，能讓音樂活動繼續走下去也是很好的，可以讓民眾嘗試不同的音樂呈現方式。