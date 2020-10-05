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流感疫苗5類對象優先打 首日南投縣衛生所老人踴躍

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都前往各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗。記者黑中亮／攝影
今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都前往各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗。記者黑中亮／攝影

今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都來到各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗，由於去年流感疫苗開打不久即面臨貨源不足，全台各地衛生所人員叫苦連天，目前南投縣衛生局已提前做好準備，宣布已採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民使用，疫苗數量可達全縣人口數的27%，並動員縣內102家各醫療院所共同加入。

南投衛生局表示，面對當前疫情的尚未結束，國人的防疫觀念有進步，每年10月至隔年3月，原本就是接種公費流感疫苗的高峰期，有聽各醫療院所回應將會發生排隊搶種的預估，將視各鄉鎮老年人口等優先對象數量，配送不等的疫苗數量，除公費流感疫苗外，更鼓勵一般民眾自費前往各院所接種疫苗。

衛生局表示，目前符合公費流感疫苗接種的優先對象，分別是50歲以上成人、出生滿6個月至五專三年級以下學生族群、高風險慢性病患、肥胖者BMI≧30、罕見疾病患者、重大傷病患者、孕婦及家中有6個月以下幼童的父母皆可免費接種；呼籲縣民可持健保卡至13家衛生所或102家流感合約醫院、診所接種4價流感疫苗，惟各衛生所、醫院、診所接種時段不同，可先電話洽詢，以免白跑一趟。

衛生所強調，每年10月至隔年3月適逢流感好發高峰期，由於流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時造成死亡，所以接種流感疫苗是預防流感最有效的方法。若有需求可洽所轄衛生所或合約院所，或撥打衛生局專線049-2220904或撥打免費防疫專線1922洽詢。種服務站提供服務，

今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都前往各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗。記者黑中亮／攝影
今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都前往各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗。記者黑中亮／攝影
今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都前往各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗。記者黑中亮／攝影
今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都前往各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗。記者黑中亮／攝影

流感疫苗 衛生所 衛生局

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