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綠空鐵道北段龍燕較勁？ 議員：進度落後雙方要溝通
台中鐵路高架化後，沿線21公里長的綠空鐵道不但是新增的休憩廊帶，更成為串聯沿線地標的通路，不過交通部鐵路局打算北段要建天空之橋拉到帝國糖廠，外傳中央與地方不同調。台中市議員邱素貞表示，綠空鐵道是打造空中花園，北段進度嚴重後，她要求市府加把勁，該與台鐵溝通就溝通，加快速度力拚年底全線完工。
都發局長黃文彬打包票說，市府工程部分年底可完工。他解釋，綠空鐵道北段目前進度，因車站專區土地屬台鐵局所有，交通部台鐵局另有規劃，要建天空之橋連結車站與帝國糖廠生態園區，由台鐵自行設計施工，所以市府退年，把經費移到連結南北段的堤頂整體設施，還有建設局雙十路南京路的人本道路優化工程。
邱素貞說，原本前瞻補助經費全部要做綠空北段，市府把部分工程給鐵路局後，經費移去進行其他項目，北段進度嚴重落後，希望市府力拚年底全線完工，至於天空之橋段，市府應加強與鐵路局溝通，避免工程延宕。
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