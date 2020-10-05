快訊

今增1例境外！30多歲女赴菲律賓工作染疫 返台後確診

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠空鐵道北段龍燕較勁？ 議員：進度落後雙方要溝通

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員邱素貞建議市府與中央妥善溝通，加快綠空鐵道建設腳步。圖／邱素貞提供
台中市議員邱素貞建議市府與中央妥善溝通，加快綠空鐵道建設腳步。圖／邱素貞提供

台中鐵路高架化後，沿線21公里長的綠空鐵道不但是新增的休憩廊帶，更成為串聯沿線地標的通路，不過交通部鐵路局打算北段要建天空之橋拉到帝國糖廠，外傳中央與地方不同調。台中市議員邱素貞表示，綠空鐵道是打造空中花園，北段進度嚴重後，她要求市府加把勁，該與台鐵溝通就溝通，加快速度力拚年底全線完工。

都發局長黃文彬打包票說，市府工程部分年底可完工。他解釋，綠空鐵道北段目前進度，因車站專區土地屬台鐵局所有，交通部台鐵局另有規劃，要建天空之橋連結車站與帝國糖廠生態園區，由台鐵自行設計施工，所以市府退年，把經費移到連結南北段的堤頂整體設施，還有建設局雙十路南京路的人本道路優化工程。

邱素貞說，原本前瞻補助經費全部要做綠空北段，市府把部分工程給鐵路局後，經費移去進行其他項目，北段進度嚴重落後，希望市府力拚年底全線完工，至於天空之橋段，市府應加強與鐵路局溝通，避免工程延宕。

台鐵 空鐵 鐵道

延伸閱讀

迎接後疫情時代！建商台中推危老都更案 市府落實加速

巨蛋文教用地 中市府：未違都計規定

地主釋善意拆4棟建築 台中市府明年完全打通大智北路

台中南區五權路道今起填平 議員憂交通黑暗市府提配套

相關新聞

心心相惜！同樣罹患心臟病 婦人金援貧困泰國嬤動手術

一名75歲的泰籍蘇姓阿嬤因長年腳腫不適，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，經心臟超音波檢查，確診為心臟的二尖瓣及三尖瓣逆流...

台中國慶配合捷運元年 市府站搶先開箱可參觀可試坐

台中市政府今年雙十國慶不一樣！將邀請台中捷運警察隊及服務人員擔任護旗手，加入與永安國小合唱團領唱國歌行列，捷運市府站搶先...

影／農水署南投管理處揭牌 灌區要擴大至600公頃

全國農田水利會於10月1日改制為公務機關，編入農委會農田水利署，南投水利會也改為「南投管理處」，且於今揭牌，首任處長由原...

中市校園樹木斷頭 議員：剪修要點應全市標準一致

台中市議會今天舉行第3屆第4次定期會專案報告，市議員王立任指出，台中校園內仍可看到樹木被「斷頭」他認為，市政府應提升樹木...

農地高汙染工廠多 中市議員轟經濟部「打假球」

台中市原有農地工廠問題多，台中市議員陳文政指出，尤其石油煤製、電鍍等中高汙染工廠，長年在農田中製造汙染，成為公安與食安未...

今年蜂蜜僅收三成但質佳 二水鄉李東峰又得全國頭等獎　

彰化縣養蜂達人李東峰是蜂蜜品質競賽的常勝軍，今年再獲2020全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑頭等獎，今天二水鄉農會總幹事蔡文琳等...

彰化慶雙十社區、南北館樂團踩街 沿路發8千顆紅蛋

國慶連假來臨，彰化縣政府10月10日國慶日將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路展開國慶嘉年華慶祝活動，以社會福利、文化藝術及環保...

連假搶建違章中市端午逮23件 議員：公所僅1件應加強

台中市議員周永鴻今天在議會質詢指出，都發局今年查獲55件農地蓋違章工廠，其中端午4天連假就查獲23件違規。周永鴻認為，他...

草地音樂會風貌變 國台交團長劉玄詠不擔心

原本由台中市霧峰地方發起的草地音樂會今年改由文化部接手，曲目和風貌都將改變，但國立台灣交響樂團團長劉玄詠表示，並不擔心會...

流感疫苗5類對象優先打 首日南投縣衛生所老人踴躍

今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都來到各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗，由於去年流感疫苗開打不久即面臨貨源不足...

綠空鐵道北段龍燕較勁？ 議員：進度落後雙方要溝通

台中鐵路高架化後，沿線21公里長的綠空鐵道不但是新增的休憩廊帶，更成為串聯沿線地標的通路，不過交通部鐵路局打算北段要建天...

文化部接手霧峰草地音樂會 17日晚不同面貌呈現

今年的台中市霧峰民主草地音樂會17日改由國立台灣交響樂團接手主辦，並成為文化部「台灣文化日」的系列活動。國台交上午開記者...

熱門新聞

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

嘉縣萬國戲院放「刻在你心底的名字」 帶動附近商家買氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。