心心相惜！同樣罹患心臟病 婦人金援貧困泰國嬤動手術

一名75歲的泰籍蘇姓阿嬤因長年腳腫不適，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，經心臟超音波檢查，確診為心臟的二尖瓣及三尖瓣逆流以及主動脈狹窄，且已嚴重到心臟衰竭，必須緊急手術；但阿嬤生活貧困無力負擔手術費用，幸好一名剛開完心臟手術的黃姓婦人聽聞此事，表示可以幫忙籌措費用，讓阿嬤順利完成手術。雖兩人語言不通，但阿嬤以一個擁抱感謝救命恩人的協助，兩人「心心相惜」。

心臟外科主任翁啟峰表示，兩人都罹患心臟二尖瓣及三尖瓣逆流的病症，黃姓婦人是常常暈眩，有自律神經失調的症狀，到心臟外科做超音波，才確診為心臟瓣膜問題，接受瓣膜修補手術，恢復良好。

黃姓婦人回想開刀前的焦慮緊張，深怕發生意外，拖累家人，甚至交代所有的事情，因此，當她聽到阿嬤跟她一樣為心臟疾病所苦，深覺有緣，認為「有餘力的人，要幫助更多人，幫阿嬤完成手術，大家一起健健康康。」於是捐助7萬元的醫療費。黃姓婦人說，「開心」後，身體健康，脾氣變好，肺活量增加，連唱歌都可以飆高音了。

蘇阿嬤年輕時嫁來台灣，僅會說簡單中文，目前為低收入戶，生活貧苦，沒有多餘的錢繳納手術費用。社工師余湘芸提到，泰國阿嬤做主動脈置換以及二尖瓣修輔和三尖瓣修補手術前，獨自在樓梯間哭泣，不斷寫字，「要大家不要打擾她。」在社工關心下，阿嬤才表示自己對手術非常擔心，希望透過寫字的方式紓緩緊張，而開完刀，蘇阿嬤一切恢復良好，更變成醫院的開心果。