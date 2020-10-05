迎接雙十國慶 台中捷運市府站將開放拍照打卡

台中捷運綠線預計年底完工通車，台中市政府今天表示，國慶升旗典禮將邀請台中捷運警察隊及台中捷運服務人員擔任護旗手外，捷運市府站也將首度開放民眾參觀及拍照打卡。

台中市政府民政局上午在台中捷運市府站舉辦國慶升旗典禮宣傳活動，民政局長吳世瑋及台中捷運公司董事長林志盈一起出席，歡迎民眾國慶日當天到市府廣場參加升旗典禮，市府還準備小國旗、限量手提露營燈宣導品及8款國慶、中捷意象小貼紙送給民眾。

對於今年國慶升旗典禮流程，吳世瑋表示，將由台中女中樂儀隊擔任開場表演及迎旗手，中捷警察隊及服務人員擔任護旗手，並一同上台與西屯區永安國小合唱團領唱國歌，升旗典禮完成後，由中國醫藥大學競技啦啦隊表演拋接與翻騰的舞蹈動作，最後再由泰安國小手鼓舞蹈隊壓軸演出。

慶祝雙十國慶，台中捷運市府站也將於國慶日提前開箱，林志盈指出，中捷車站硬體工程及站內設備都已完工，歡慶雙十節，中捷公司特別在國慶升旗典禮後，當天上午8時30分起到下午1時30分為止，開放市府廣場旁的捷運市政府站讓民眾參觀，當天也特別安排電聯車停靠，讓民眾上車搶先體驗。

除了開放參觀中捷市府站外，林志盈說，還安排每半小時由專人為民眾導覽介紹站內空間及各項設備，也會導覽電聯車介紹運轉系統、列車資訊等，民眾可試坐座椅，也可以了解車內各種設備的操作及使用時機。此外，為因應防疫，參觀民眾必須戴口罩，如人潮過多，將採取入場容留管制，請民眾多加配合。