快訊

今增1例境外！30多歲女赴菲律賓工作染疫 返台後確診

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

迎接雙十國慶 台中捷運市府站將開放拍照打卡

中央社 / 台中5日電

台中捷運綠線預計年底完工通車，台中市政府今天表示，國慶升旗典禮將邀請台中捷運警察隊及台中捷運服務人員擔任護旗手外，捷運市府站也將首度開放民眾參觀及拍照打卡。

台中市政府民政局上午在台中捷運市府站舉辦國慶升旗典禮宣傳活動，民政局長吳世瑋及台中捷運公司董事長林志盈一起出席，歡迎民眾國慶日當天到市府廣場參加升旗典禮，市府還準備小國旗、限量手提露營燈宣導品及8款國慶、中捷意象小貼紙送給民眾。

對於今年國慶升旗典禮流程，吳世瑋表示，將由台中女中樂儀隊擔任開場表演及迎旗手，中捷警察隊及服務人員擔任護旗手，並一同上台與西屯區永安國小合唱團領唱國歌，升旗典禮完成後，由中國醫藥大學競技啦啦隊表演拋接與翻騰的舞蹈動作，最後再由泰安國小手鼓舞蹈隊壓軸演出。

慶祝雙十國慶，台中捷運市府站也將於國慶日提前開箱，林志盈指出，中捷車站硬體工程及站內設備都已完工，歡慶雙十節，中捷公司特別在國慶升旗典禮後，當天上午8時30分起到下午1時30分為止，開放市府廣場旁的捷運市政府站讓民眾參觀，當天也特別安排電聯車停靠，讓民眾上車搶先體驗。

除了開放參觀中捷市府站外，林志盈說，還安排每半小時由專人為民眾導覽介紹站內空間及各項設備，也會導覽電聯車介紹運轉系統、列車資訊等，民眾可試坐座椅，也可以了解車內各種設備的操作及使用時機。此外，為因應防疫，參觀民眾必須戴口罩，如人潮過多，將採取入場容留管制，請民眾多加配合。

國慶 警察

延伸閱讀

迎國慶連假商機 電商搶搭特殊色口罩熱潮

國慶第6代嗡嗡包亮相 設計融入「2020」及「iT」視覺

國慶將至 游錫堃：展現民主價值

游錫堃在國慶記者會助川普早日康復 領導世界對抗中國

相關新聞

心心相惜！同樣罹患心臟病 婦人金援貧困泰國嬤動手術

一名75歲的泰籍蘇姓阿嬤因長年腳腫不適，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，經心臟超音波檢查，確診為心臟的二尖瓣及三尖瓣逆流...

台中國慶配合捷運元年 市府站搶先開箱可參觀可試坐

台中市政府今年雙十國慶不一樣！將邀請台中捷運警察隊及服務人員擔任護旗手，加入與永安國小合唱團領唱國歌行列，捷運市府站搶先...

影／農水署南投管理處揭牌 灌區要擴大至600公頃

全國農田水利會於10月1日改制為公務機關，編入農委會農田水利署，南投水利會也改為「南投管理處」，且於今揭牌，首任處長由原...

中市校園樹木斷頭 議員：剪修要點應全市標準一致

台中市議會今天舉行第3屆第4次定期會專案報告，市議員王立任指出，台中校園內仍可看到樹木被「斷頭」他認為，市政府應提升樹木...

農地高汙染工廠多 中市議員轟經濟部「打假球」

台中市原有農地工廠問題多，台中市議員陳文政指出，尤其石油煤製、電鍍等中高汙染工廠，長年在農田中製造汙染，成為公安與食安未...

今年蜂蜜僅收三成但質佳 二水鄉李東峰又得全國頭等獎　

彰化縣養蜂達人李東峰是蜂蜜品質競賽的常勝軍，今年再獲2020全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑頭等獎，今天二水鄉農會總幹事蔡文琳等...

彰化慶雙十社區、南北館樂團踩街 沿路發8千顆紅蛋

國慶連假來臨，彰化縣政府10月10日國慶日將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路展開國慶嘉年華慶祝活動，以社會福利、文化藝術及環保...

連假搶建違章中市端午逮23件 議員：公所僅1件應加強

台中市議員周永鴻今天在議會質詢指出，都發局今年查獲55件農地蓋違章工廠，其中端午4天連假就查獲23件違規。周永鴻認為，他...

草地音樂會風貌變 國台交團長劉玄詠不擔心

原本由台中市霧峰地方發起的草地音樂會今年改由文化部接手，曲目和風貌都將改變，但國立台灣交響樂團團長劉玄詠表示，並不擔心會...

流感疫苗5類對象優先打 首日南投縣衛生所老人踴躍

今天是全台施打公費流感疫苗的第一天，一早不少老人都來到各鄉鎮衛生局詢問並施打疫苗，由於去年流感疫苗開打不久即面臨貨源不足...

綠空鐵道北段龍燕較勁？ 議員：進度落後雙方要溝通

台中鐵路高架化後，沿線21公里長的綠空鐵道不但是新增的休憩廊帶，更成為串聯沿線地標的通路，不過交通部鐵路局打算北段要建天...

文化部接手霧峰草地音樂會 17日晚不同面貌呈現

今年的台中市霧峰民主草地音樂會17日改由國立台灣交響樂團接手主辦，並成為文化部「台灣文化日」的系列活動。國台交上午開記者...

熱門新聞

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

嘉縣萬國戲院放「刻在你心底的名字」 帶動附近商家買氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。