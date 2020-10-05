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新社地震晃很大 盧秀燕：全市38萬老屋 建請3級就預警

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，市府研議向中央申請手機警示標準降至3級。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕說，市府研議向中央申請手機警示標準降至3級。記者陳秋雲/攝影

中部地區昨天凌晨3點46分發生4.1級地震，震央就在台中新社，不少民眾質疑地震規模已達發布警示的標準，但無人收到手機警報。台中市議員陳文政、羅廷瑋今天在議會質詢此事，市長盧秀燕說，全市初估有38萬多戶老舊房屋，其中三分之一是30年以上的老舊建物，加上大樓建築激增，市府將研議向中央爭取降為3級發手機警示。

台中市山城新社地區因發生921大地震有嚴重傷亡，昨天凌晨不少被搖醒的民眾嚇得一夜無眠，不少人質疑「為什麼我沒有收到手機警報?」

台中議員陳文政、羅廷瑋今天在議會質詢時提到，中部人揮不去921大地震的噩夢，但當天氣象局發布新之號地4.1級，已達發布報標準，但台中市民卻都沒接到，怎麼回事？

市長盧秀燕表示，因台中市府以前向中央申請4級發布手機警示，當天規模雖辭4.1級，但各地實際震度都未超過4級，所以沒有一位台中市民收到地警示。

她提到，根據內政部統計，台中共有38萬多戶老舊建物，其中三分之一是30年以上的老屋，必須妥維護與篩檢示警。市府將蒐集民意評估，研議向中央申請把警示標準降到3級。

台中市議員羅廷瑋建議，地震手機警示應降到3級。記者陳秋雲/攝影
台中市議員羅廷瑋建議，地震手機警示應降到3級。記者陳秋雲/攝影

921大地震 台中市 盧秀燕

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