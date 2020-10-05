文化部接手霧峰草地音樂會 17日晚不同面貌呈現

今年的台中市霧峰民主草地音樂會17日改由國立台灣交響樂團接手主辦，並成為文化部「台灣文化日」的系列活動。國台交上午開記者會歡迎大家前往。

另外，草地音樂會以往除了音樂表演，還有地方小吃和農產品展售，此次也取消，改為在音樂會現場設置簡易的展覽，介紹台灣文化協會的發展史。

但國台交團長劉玄詠說，歡迎民眾自備食物、席地而坐，以野餐方式聆聽音樂，來一次不同的音樂饗宴。

草地音樂會今年進入第5年，以往都頗受地方歡迎。不同的是，以往音樂會是由地方發起，並由區農會、立法院中南部服務中心和國台交共同舉辦，今年則首次由文化部出經費、國台交主辦，成為文化部的「台灣文化日」的系列活動之一。

劉玄詠以及協辦的立院中南部服務中心主任王俊傑在會中致詞說，音樂會是紀念99年前的10月17日台灣先賢林獻堂、蔡惠如、林幼春、蔣渭水、吳海水、蔡培火、賴和等人為提升台灣文化，成立「台灣文化協會」的重要日子。

音樂會由助理指揮葉政德指揮台灣青年交響樂團演出，內容包括重新編曲之台灣經典歌謠以及文化協會時期相關歌謠。例如台灣文化協會會歌、台灣議會請願運動歌、閹雞、十八姑娘、收酒矸等有8首，加上安可曲則是10首。