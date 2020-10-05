濁岸文化祭儀秋季登高健行登場 挑戰組最高獎金3萬

全台最夯、最深、最長的雙龍瀑布七彩吊橋，開幕近3個月來，吸引將近15萬名遊客登記造訪，信義鄉公所上午宣布將在雙十連假10月10、11日舉辦濁岸文化祭儀秋季登高健行系列活動，挑戰賽從地利國小出發，步行到雙龍部落3300階的天時棧道登高，再從吊橋、瀑布折返全程10公里，挑戰組前五名的最高獎金3萬元。

信義鄉鄉長全志堅指出，雙龍瀑布、七彩吊橋景色壯闊宜人，今年6月開幕以來，成為全台最新、最熱門的景點，為增加景點遊憩多元性，鼓勵大眾走出戶外，國慶連假將結合布農文化以及瀑布吊橋，讓遊客認識到布農部落的歲時祭儀，體驗品嘗部落特色美食，推廣部落深度旅遊及觀光產業。

信義鄉鄉公所說，濁岸文化祭儀活動從10月10日上午9時至16時，在地利國小以原住民傳統祭儀展演揭開序幕，透過射箭、抓豬、負重、拔河、報戰功及祭典展演等方式呈現布農族的力與美、傳統狩獵祭儀的認識、文化的認同，進而傳承布農優質文化。