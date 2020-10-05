聽新聞
test
0:00 / 0:00
濁岸文化祭儀秋季登高健行登場 挑戰組最高獎金3萬
全台最夯、最深、最長的雙龍瀑布七彩吊橋，開幕近3個月來，吸引將近15萬名遊客登記造訪，信義鄉公所上午宣布將在雙十連假10月10、11日舉辦濁岸文化祭儀秋季登高健行系列活動，挑戰賽從地利國小出發，步行到雙龍部落3300階的天時棧道登高，再從吊橋、瀑布折返全程10公里，挑戰組前五名的最高獎金3萬元。
信義鄉鄉長全志堅指出，雙龍瀑布、七彩吊橋景色壯闊宜人，今年6月開幕以來，成為全台最新、最熱門的景點，為增加景點遊憩多元性，鼓勵大眾走出戶外，國慶連假將結合布農文化以及瀑布吊橋，讓遊客認識到布農部落的歲時祭儀，體驗品嘗部落特色美食，推廣部落深度旅遊及觀光產業。
信義鄉鄉公所說，濁岸文化祭儀活動從10月10日上午9時至16時，在地利國小以原住民傳統祭儀展演揭開序幕，透過射箭、抓豬、負重、拔河、報戰功及祭典展演等方式呈現布農族的力與美、傳統狩獵祭儀的認識、文化的認同，進而傳承布農優質文化。
國慶日當天，當夜幕低垂時，濁岸音樂晚會現場邀請梁文音、王宏恩、全世煌等知名的原民藝人開唱，也邀請拉甘樂團、虹谷樂團、CP樂團以及當地著名的達瑪巒文化藝術樂團等表演團體一起共襄盛舉，展現原力十足的歌聲，住宿一夜後，隔日11日6時開始，可參加從地利國小出發，步行到雙龍部落天時棧道的登高挑戰賽，相關活動內容請上臉書搜尋「樂由信義鄉」或「信義鄉公所網站」連結報名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言