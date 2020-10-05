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流感疫苗施打首日 阿公阿嬤早上7點排隊等打針

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院，今天早上就有長者排隊等打流感疫苗。記者游振昇／攝影
衛福部豐原醫院，今天早上就有長者排隊等打流感疫苗。記者游振昇／攝影

今天是流感疫苗開打第一天，衛福部豐原醫院家醫科檢查區今天早上7點不到已經有排隊人潮、阿公阿嬤們排隊等著要打流感疫苗，71歲的古姓阿嬤表示，她早上7點和丈夫、鄰居一起到醫院排隊等待接種，因為以前沒有接種流感疫苗很容易感冒，接種疫苗後幾乎沒有感冒。

豐原醫院家醫科主任李福春表示，早上8點30分開始施打疫苗，一個小時內已經完成60位施打者，排隊人潮依舊踴躍，預估上午應該會有一、兩百名符合公費施打者接種。

今年公費疫苗符合對象包括，年滿50歲以上成人、罕見疾病患者、重大傷病患者、高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒之父母、和滿6個月以上至國小入學前之幼兒，可帶身分證和健保卡及相關證件到醫院進行公費疫苗施打。

豐原醫院家醫科主任李福春表示，曾對疫苗接種過敏、或發生不良反應的人不予接種；接種後約2週才會產生保護力，民眾儘量在11月下旬前完成接種，因應每年農曆春節前後及2、3月流感流行期。

接種流感疫苗者，勿揉接種部位、應多喝水休息，接種後可降低流感病毒機率，仍建議民眾注意個人衛生、少出入公共場所，減少流感感染機會及新冠肺炎臨床鑑別。

衛福部豐原醫院，今天早上就有長者排隊等打流感疫苗。記者游振昇／攝影
衛福部豐原醫院，今天早上就有長者排隊等打流感疫苗。記者游振昇／攝影
衛福部豐原醫院，今天早上就有長者排隊等打流感疫苗。記者游振昇／攝影
衛福部豐原醫院，今天早上就有長者排隊等打流感疫苗。記者游振昇／攝影

流感疫苗 患者 阿嬤

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