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流感疫苗施打首日 阿公阿嬤早上7點排隊等打針
今天是流感疫苗開打第一天，衛福部豐原醫院家醫科檢查區今天早上7點不到已經有排隊人潮、阿公阿嬤們排隊等著要打流感疫苗，71歲的古姓阿嬤表示，她早上7點和丈夫、鄰居一起到醫院排隊等待接種，因為以前沒有接種流感疫苗很容易感冒，接種疫苗後幾乎沒有感冒。
豐原醫院家醫科主任李福春表示，早上8點30分開始施打疫苗，一個小時內已經完成60位施打者，排隊人潮依舊踴躍，預估上午應該會有一、兩百名符合公費施打者接種。
今年公費疫苗符合對象包括，年滿50歲以上成人、罕見疾病患者、重大傷病患者、高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒之父母、和滿6個月以上至國小入學前之幼兒，可帶身分證和健保卡及相關證件到醫院進行公費疫苗施打。
豐原醫院家醫科主任李福春表示，曾對疫苗接種過敏、或發生不良反應的人不予接種；接種後約2週才會產生保護力，民眾儘量在11月下旬前完成接種，因應每年農曆春節前後及2、3月流感流行期。
接種流感疫苗者，勿揉接種部位、應多喝水休息，接種後可降低流感病毒機率，仍建議民眾注意個人衛生、少出入公共場所，減少流感感染機會及新冠肺炎臨床鑑別。
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