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台中國慶配合捷運元年 市府站搶先開箱可參觀可試坐

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國慶日當天，市府贈送露營燈丶國旗貼紙給參加升旗典禮的民眾。記者陳秋雲/攝影
國慶日當天，市府贈送露營燈丶國旗貼紙給參加升旗典禮的民眾。記者陳秋雲/攝影

台中市政府今年雙十國慶不一樣！將邀請台中捷運警察隊及服務人員擔任護旗手，加入與永安國小合唱團領唱國歌行列，捷運市府站搶先「開箱」，半小時導覽一次，邀民眾參觀打卡，中捷董事長林志盈強調「年底通車」一起迎接台中「捷運元年。」

民政局今天在台中捷運市府站舉行國慶升旗典禮記者會，Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊及中國醫競技啦啦隊開場，熱力四射。

民政局長吳世瑋表示「台中人有捷運了，真好！」他表示，配合捷運預定今年底通車「今年國慶很捷運」結合台中運動酷城市，國慶當天好戲連台。

雙十國慶當天由台中女中樂儀隊擔任開場表演及迎旗手，台中捷運警察隊與服務人員則擔任護旗手並與西屯區永安國小合唱團領唱國歌。升旗典禮結束後，由中國醫競技啦啦隊大展拋接與華麗翻騰的舞蹈動作，泰安國小手鼓舞蹈隊壓軸。

中捷董事長林志盈説，捷運市政府站將在國慶當日「開箱」，目前中捷車站硬體工程及站內設備設施都完工，年底一定通車。升旗典禮上午8點30分至下午1點30分，市政府站開放參觀，當天站內還有電聯車停靠，可上車參觀。

中捷安排每半小時專人導覽介紹，在車站導覽部分，會介紹站內空間及各項設備，讓民眾了解車站特色及旅客相關設備的操作方式。另電聯車導覽，則會介紹運轉系統、列車資訊等，民眾可試坐，了解車內相關設備的操作與使用時機。

林志盈說，車廂內布置出國慶喜氣，車站內還有身穿中捷制服的可愛石虎家族「歐米馬」及「樂虎」與民眾合影打卡，人潮過多，必要時中捷公司會採取入場容留管制。

國慶當天市府準備手持小國旗、限量手提露營燈宣導品及8款國慶、中捷意象小貼紙送民眾。現場並準備有Q版市長媽媽、國慶中捷列車打卡版讓民眾拍照打卡作紀念，一起祝賀中華民國生日快樂。

中信兄弟Passion Sisters丶中國醫啦啦隊青春熱血。記者陳秋雲/攝影
中信兄弟Passion Sisters丶中國醫啦啦隊青春熱血。記者陳秋雲/攝影

國慶 警察

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