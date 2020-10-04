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小鄉鎮特色民宿有助推展觀光 但踩到雷 合法化好困難

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
國旅爆發，不少小鄉鎮民宿也希望搶旅遊商機，且特色民宿更有助於地方發展二日遊，二水鄉兩位有民宿夢的退休老師經營「呂底亞」私人招待所，裝潢得極有特色，但因在集合住宅內申請民宿時困難重重。記者林宛諭／攝影
國旅爆發，不少小鄉鎮民宿也希望搶旅遊商機，且特色民宿更有助於地方發展二日遊，二水鄉兩位有民宿夢的退休老師經營「呂底亞」私人招待所，裝潢得極有特色，但因在集合住宅內申請民宿時困難重重。記者林宛諭／攝影

國旅爆發，不少小鄉鎮民宿也希望搶旅遊商機，特色民宿更有助於地方發展二日遊，但有些小民宿才起步就踢到鐵板，例如在集合住宅難以取得社區同意設民宿，農地民宿未符合農地使用規範等，讓小鄉鎮的民宿夢難圓。

彰化縣目前民宿共有72家，以鹿港鎮28家最多，其次為田尾鄉18家，芬園鄉與芳苑鄉4家分居第三多鄉鎮，鹿港原本就古蹟廟宇多，近年又有鹿港國家風景區議題，所以民宿增加不少，而田尾是花卉苗木之鄉，有田尾公路花園、電照菊花田等，民宿也多。

就連農村小鄉鎮田中、二水、社頭等鄉鎮，也因為田中馬拉松、二水馬拉松及清水岩推生態小旅行等，都帶起二日遊商機，不過小規模的民宿一開始要合法化並不容易。

二水鄉「呂底亞」私人招待所是由兩位有民宿夢的退休老師經營，國中退休英文老師蔡淑靜跟著丈夫郭燉論回二水老家圓他的田園夢，兩人把房子裝潢的極具特色，蔡淑靜原本就有英語導遊證照，而國小主任退休的郭燉論重新學習如何種火龍果。

兩人原本興勃勃的經營起民宿，甚至已有多國遊客都曾來住宿，郭燉論還經常會帶著遊客到果園採果，體驗農村生活，甚至希望未來能推讓國外背包客住數周到數個月的longstay長宿。

但郭燉論要去申請登記為合法民宿時才發現，他們的別墅當初被建商登記為集合住宅區，雖然社區從未設過管委會，但仍需取得社區住戶同意，讓他們相當困擾，因為不可能為了他們要設民宿，就要社區重新設個管委會開會，取得同意書，郭燉論說，沒想到想成為合法民宿，困難重重。

彰化縣府城觀處處長田飛鵬表示，根據民宿管理辦法規定，民宿不得設於集合住宅，但若以集合住宅社區內整棟建築物申請，且取得社區所有權人會議同意者，才可核准其申請民宿。

還有常見的問題是民眾以為在農地上蓋農舍就可當成民宿，卻常被打回票，田飛鵬說，農舍設為民宿主管單位還有農業處，依據農業用地興建農舍辦法規定，農舍用地面積不得超過該農業用地面積百分之十。

二水鄉「呂底亞」私人招待所是由兩位有民宿夢的退休老師經營，國中退休英文老師蔡淑靜（左)原本就有英語導遊證照，而國小主任退休的郭燉論（右 )重新學習如何種火龍果圓他的田園夢，兩人把房子裝潢的極具特色，但要申請民宿卻困難重重。記者林宛諭／攝影
二水鄉「呂底亞」私人招待所是由兩位有民宿夢的退休老師經營，國中退休英文老師蔡淑靜（左)原本就有英語導遊證照，而國小主任退休的郭燉論（右 )重新學習如何種火龍果圓他的田園夢，兩人把房子裝潢的極具特色，但要申請民宿卻困難重重。記者林宛諭／攝影
國旅爆發，不少小鄉鎮民宿也希望搶旅遊商機，且特色民宿更有助於地方發展二日遊，二水鄉兩位有民宿夢的退休老師經營「呂底亞」私人招待所，裝潢得極有特色，但因在集合住宅內申請民宿時困難重重。記者林宛諭／攝影
國旅爆發，不少小鄉鎮民宿也希望搶旅遊商機，且特色民宿更有助於地方發展二日遊，二水鄉兩位有民宿夢的退休老師經營「呂底亞」私人招待所，裝潢得極有特色，但因在集合住宅內申請民宿時困難重重。記者林宛諭／攝影

民宿 農舍 鹿港

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