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慘！武嶺遭遊客轟炸滿地垃圾 警示牌被弄斷

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影／慘！武嶺遭遊客轟炸滿地垃圾 警示牌被弄斷

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
大批遊客湧進合歡山，「武嶺」像被轟炸般滿地垃圾，交通警示標牌、公車站牌還被弄斷。圖／讀者提供
大批遊客湧進合歡山，「武嶺」像被轟炸般滿地垃圾，交通警示標牌、公車站牌還被弄斷。圖／讀者提供

疫後國旅爆發，加上近期中秋連假4天，遊客湧進南投仁愛清境、合歡山等地，海拔3275公尺指標性景點「武嶺」像被轟炸一般，停車場邊坡滿地垃圾，甚至連交通警示標牌、公車站牌都被弄斷掉落地面，滿目瘡痍的可怕狀況，令人傻眼。

新冠肺炎疫情爆發後，因無法出國旅遊，轉往國內各景區旅遊，其中合歡山、武嶺因位居高海拔，空氣好、視野遼闊、氣候涼爽等因素，熱門程度更勝往年，暑假後人潮不斷，這次的中秋4天連假同樣湧進大批遊客，卻也造成一堆亂象。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」昨晚才貼出有遊客違反「國家公園內禁止施放煙火爆竹」規定，竟在武嶺亭燃放煙火，還隨便棄置的煙火盒；未料經巡視武嶺周邊環境，4天連假下來，隨地可見，衛生紙、空罐、零食包裝紙等垃圾。

更扯的是，就連已鐵桿焊製，用水泥固定的在路面提醒民眾注意「左側落石」的「交通警示標牌」，以及南投客運在武嶺設置的候車的「公車站牌」也被弄壞、弄斷，棄置在地上或路旁，儼然成了垃圾，令人咋舌，現場遊客也直呼「誇張」。

遊客紛表示，武嶺是國際知名景點卻如此髒亂，被外國朋友看到真的不好，上山的人真的要多約束自己，要有公德心也要加強環保意識，自己的垃圾就順手帶下山，其實一點都不難；對於，鐵製標牌弄壞則都認為「不可取」，不該破壞公物。

對此，太魯閣國家風景管理處表示，中秋連假遊客多，亂丟垃圾問題也較多，因此有加派人員巡查，而「國家公園法」明文規定，禁止亂丟垃圾，若抓到第一次會開罰1500元，再來最高可處以3000元罰鍰，且得累進開罰。

另針對警示牌、站牌遭破壞，太管處則表示，不確定是否為連假期間遊客所為，但汙毀樹木、岩石及標示牌等依「國家公園法」或相關法規得開罰1000至3000元，查處須確認違規行為人，依法告發而有困難度，主要仍呼籲民眾有公德心。

大批遊客湧進合歡山，「武嶺」像被轟炸般滿地垃圾，交通警示標牌、公車站牌還被弄斷。圖／讀者提供
大批遊客湧進合歡山，「武嶺」像被轟炸般滿地垃圾，交通警示標牌、公車站牌還被弄斷。圖／讀者提供
大批遊客湧進合歡山，「武嶺」像被轟炸般滿地垃圾，交通警示標牌、公車站牌還被弄斷。圖／讀者提供
大批遊客湧進合歡山，「武嶺」像被轟炸般滿地垃圾，交通警示標牌、公車站牌還被弄斷。圖／讀者提供
大批遊客湧進合歡山，「武嶺」像被轟炸般滿地垃圾，交通警示標牌、公車站牌還被弄斷。圖／讀者提供
大批遊客湧進合歡山，「武嶺」像被轟炸般滿地垃圾，交通警示標牌、公車站牌還被弄斷。圖／讀者提供

武嶺 連假 國家公園

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