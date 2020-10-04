彰化區漁會及6農會獲農金獎 成了得獎大贏家

彰化縣曾經歷過農會金融風暴，甚至遭到接管的慘痛過去，如今在政府整頓及農會革新下，在行政院農業委員會舉辦的「第14屆農金獎」頒獎典禮，彰化縣共有花壇鄉農會等6家農會及彰化區漁會獲獎，在全國只有6個獲獎名額的專案農貸績效獎，彰化縣的農漁會就囊括4名成為大贏家。

其中，彰化區漁會更榮獲專案農貸、農業信用保證業務兩項績效特優獎的最高殊榮，表現優異，可說實至名歸。

縣府農業處表示，農金獎是農業金融體系最高榮譽獎項，農金獎頒獎典禮則是農業金融界的年度盛事，今年共計頒發營運卓越獎等10種獎項，彰化縣有花壇鄉農會榮獲資產品質績優獎、芬園鄉農會獲得經營管理及人才培育獎、彰化區漁會及芳苑鄉農會獲得信用保證業務績效獎。

至於專案農貸績效獎取6名，彰化縣大村鄉農會、大城鄉農會、埤頭鄉農會以及彰化區漁會包辦其中4個名額，更是大贏家。

農業處指出，獲獎的農漁會不論在業務營運、配合農業政策及落實社會責任等方面，均有相當優良的表現，縣府會持續輔導與協助，改善經營體質及增進農漁民福利。