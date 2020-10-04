快訊

慘！武嶺遭遊客轟炸滿地垃圾 警示牌被弄斷

明起變天！一張圖看一周天氣 北部高溫驟降9度轉濕

彰化區漁會及6農會獲農金獎 成了得獎大贏家

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
在行政院農業委員會舉辦的「第14屆農金獎」頒獎典禮，彰化縣共有花壇鄉農會等6家農會及彰化區漁會獲獎，彰化區漁會總幹事陳諸讚（左2）、花壇農會總幹事顧碧琪（左4）等人均前往受獎。圖／彰化縣政府提供
在行政院農業委員會舉辦的「第14屆農金獎」頒獎典禮，彰化縣共有花壇鄉農會等6家農會及彰化區漁會獲獎，彰化區漁會總幹事陳諸讚（左2）、花壇農會總幹事顧碧琪（左4）等人均前往受獎。圖／彰化縣政府提供

彰化縣曾經歷過農會金融風暴，甚至遭到接管的慘痛過去，如今在政府整頓及農會革新下，在行政院農業委員會舉辦的「第14屆農金獎」頒獎典禮，彰化縣共有花壇鄉農會等6家農會及彰化區漁會獲獎，在全國只有6個獲獎名額的專案農貸績效獎，彰化縣的農漁會就囊括4名成為大贏家。

其中，彰化區漁會更榮獲專案農貸、農業信用保證業務兩項績效特優獎的最高殊榮，表現優異，可說實至名歸。

縣府農業處表示，農金獎是農業金融體系最高榮譽獎項，農金獎頒獎典禮則是農業金融界的年度盛事，今年共計頒發營運卓越獎等10種獎項，彰化縣有花壇鄉農會榮獲資產品質績優獎、芬園鄉農會獲得經營管理及人才培育獎、彰化區漁會及芳苑鄉農會獲得信用保證業務績效獎。

至於專案農貸績效獎取6名，彰化縣大村鄉農會、大城鄉農會、埤頭鄉農會以及彰化區漁會包辦其中4個名額，更是大贏家。

農業處指出，獲獎的農漁會不論在業務營運、配合農業政策及落實社會責任等方面，均有相當優良的表現，縣府會持續輔導與協助，改善經營體質及增進農漁民福利。

信用 行政院

延伸閱讀

彰化縣打擊環保犯罪4勇士 獲環保署頒發金環獎

金曲31／阿爆成大贏家 青峰、魏如萱老將封冠成新鮮人

金曲31／完整得獎名單　阿爆獲年度專輯獎奪三大獎成大贏家

金曲31／入圍大贏家阿爆首開胡 勇奪原住民語專輯獎

相關新聞

影／慘！武嶺遭遊客轟炸滿地垃圾 警示牌被弄斷

疫後國旅爆發，加上近期中秋連假4天，遊客湧進南投仁愛清境、合歡山等地，海拔3275公尺指標性景點「武嶺」像被轟炸一般，停...

動保硬漢李火山 與盧秀燕同台呼籲「愛動物如家人」

台中市動物保護防疫處今在台中刑務所演武場舉辦市集「蹓蹓動物緣」號召66個文創者與動保團體共襄盛舉，宣傳愛護、尊重動物的理...

兒童劇鄉鎮巡演 彰化囝仔好嗨

「彰化囝仔好幸福兒童劇鄉鎮巡演活動」今天下午來到大村國小，邀請海波兒童劇團演出「魔法神燈阿拉丁及奶油獅」，彰化縣長王惠美...

彰化大埔截水溝臨台1線封閉施工 預定10月底完工通車

彰化市大埔截水溝在接近台1線約100多公尺的北側護岸，6月間因出現傾斜、路基下陷而封閉，造成民眾通行不便而怨聲載道，但迄...

高山蘋果產季將至 台大梅峰農場開放預約採果

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場內栽種逾千株蘋果樹，隨時序入秋，富士蘋果也由綠轉紅，預計10月下旬就能陸續採收，而為推廣友善農業...

中火堅不廢煤電組 盧祭出都審卡氣電

中火興建燃氣機組遭市府都都市設計審議卡關。台電公司最近提交申請興建燃氣機組及液化天然氣設備報告書，市府依據「臺中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」審查認為，台電的報告書尚缺設施設置前後染污等相關數據，待台電補正後將再提審查。台電表示將依要求補正資料。

常露法師辦學有成 台中慈龍寺獲行政院「宗教公益深耕奬」

台中市慈龍寺因連續10年獲得行政院績優宗教團體表揚，行政院今年因此進一步頒給「行政院宗教公益深耕奬」表彰該寺從事公益、服...

車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

國道連假最後一天，國道一號中山高雲林縣西螺到彰化路段上午至今已發生9起擦撞及追撞事故，中午起北上彰化員林到埔鹽系統交流道...

埔里重新擦亮蝶鎮美譽 結合天然漆再創產業新價值

南投縣埔里鎮過去以「蝴蝶」生態資源和「天然漆」工藝，造就大埔里地區輝煌的產業，後因起棲地破壞、產業型態轉變等因素式微，近...

中火新增燃氣機組中市府喊暫停 要求補資料再審

台電在台中丶興達與協和電廠新增燃氣機組丶液化天然氣設備計畫，並向地方政府提交計畫書。

台中市長盃三項鐵人賽 逾2百好手烏日競技

「加油、加油！」台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。運動...

原定村上隆藝術快閃 大里仁愛醫院中午喊卡

台中市大里仁愛醫院中午緊急通知，原定明天在該院泉生醫療大樓舉辦的「花」現-村上隆的個人畫作展，決定取消，對於何以這麼倉促取消，院方說是「因場地及畫作展出相關細節問題」。

熱門新聞

影／山中聖靈百步蛇路過村落 霧鹿村民持棍趕狗護蛇

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

周休玩樂趣／清水米糕、眷村菜聞名

琉璃蟻大爆發 高雄今年已從六龜擴散到甲仙、杉林等地

白晝之夜納南瓶當展區稱保存完整 文資人士批「可笑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。