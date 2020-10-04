兒童劇鄉鎮巡演 彰化囝仔好嗨

「彰化囝仔好幸福兒童劇鄉鎮巡演活動」今天下午來到大村國小，邀請海波兒童劇團演出「魔法神燈阿拉丁及奶油獅」，彰化縣長王惠美也出席與大小朋友同樂帶動唱，接下來還有4場次將在校園演出，家長可帶著小朋友一起觀賞同歡。

海波兒童劇團今天的演出是由財團法人增光文化基金會贊助，現場有上千名家長帶著小朋友前來觀賞，還有知名授權卡通人偶「奶油獅」與小朋友們一起帶動唱和合影，及精彩的有獎徵答。