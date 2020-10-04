彰化大埔截水溝臨台1線封閉施工 預定10月底完工通車
彰化市大埔截水溝在接近台1線約100多公尺的北側護岸，6月間因出現傾斜、路基下陷而封閉，造成民眾通行不便而怨聲載道，但迄今3個多月仍未完工，曾引起縣議員關切，彰化市公所工務課長陳進泓表示，公所已完成發包，要求包商在10月底前完工。
彰化市大埔截水溝是彰化市重要的治山防洪排水，兩側堤岸道路則是體育場、建國科大通往彰化交流道的捷徑，穿越了大埔路、中山路，是南彰化及花壇鄉民出入的重要道路，平時車流量甚大。不過，大埔截水溝卻常因豪雨淘刷護岸，造成堤岸道路下陷及龜裂，危及護岸與行車安全，必須封閉搶修。
大埔截水溝堤岸道路原是彰化縣政府水資處管理，由於即將辦理拓寬，最近堤岸道路改為一般道路，並移由彰化市公所管理。市公所工務課長陳進泓說，道路北側在台一線以東約100公尺路段，護岸因無法承受車輛通行，6月發現護岸出現傾斜、路基下陷情形，危及護岸及堤岸道路通行安全，因此市公所決定封閉搶修。
大埔截水溝堤岸道路封閉施工，車輛必須遶道行駛，至今已3個 月，卻一直未完工，用路人原以為中秋連續假期會做好，卻仍然封閉不通。。
陳進泓說，因為牽涉護岸及道路維修，工程較為複雜，而且考量大埔截水溝兩側道路拓寬在即，再花大錢重做不符合效益，因此朝簡易方式固定護岸，降低危險性進行設計，市公所以100多萬元辦理發包後，目前包商已完成護岸，由於還有路基還要施設，估10月底前就可以恢復通車。
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