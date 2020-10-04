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單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

新和興總團推新戲 東漢才女蔡文姬動人登場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣傑出演藝團隊新和興總團推出今年新戲「胡漢笳音」，是取材東漢才女蔡文姬「文姬歸漢」的故事，劇團近年來培養新苗，多位演員都是在學校參加歌仔戲社團，學習傳統戲曲，讓歌仔戲也注入更多新血。圖／新和興總團提供
彰化縣傑出演藝團隊新和興總團推出今年新戲「胡漢笳音」，是取材東漢才女蔡文姬「文姬歸漢」的故事，劇團近年來培養新苗，多位演員都是在學校參加歌仔戲社團，學習傳統戲曲，讓歌仔戲也注入更多新血。圖／新和興總團提供

彰化縣傑出演藝團隊新和興總團推出今年新戲「胡漢笳音」，是取材東漢才女蔡文姬「文姬歸漢」的故事，劇團近年來培養新苗，多位演員都是在學校參加歌仔戲社團，學習傳統戲曲，讓歌仔戲也注入更多新血。

「胡漢笳音」將在國慶連假10月11日於嘉義市文化局音樂廳上演，18日將在員林演藝廳上演，今年除了請到豫劇隊名師朱海珊導演，並請京劇名師、名演員朱陸豪指導身段。

新和興總團藝術總監、也是當家小旦江陳咏蓁飾蔡文姬，和女兒小生江怡璇所飾的左賢王有母女精彩對手戲，值得一提的是劇團極力培養新秀，多位演員都是從就讀國小就加入歌仔戲社團，學生邱怡婷還曾讀戲曲學院，與江怡璇都已是大學生。

江陳咏蓁說，歌仔戲除了保留傳統，更要加入新血，劇團也由已在南華大學音樂系就讀的江怡璇成立新和興青年團，並擔任青年團團長，近年投入校園教學及講座，除了希望讓年輕一代能接觸戲曲之美，也希望藉此培養更多戲曲觀眾。

「胡漢笳音」購票可洽兩廳院售票系統

https://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/Product/Product00/ProductsDetailsPage.aspx?ProductID=rotyiUrPteQ8gb2bJBqudg&fbclid=IwAR2j3RwymfSGL8IXbOqa0Fj3Pnq3h4_vdgeJqBFZkoQ6nrAbwMJkG5EzroI

歌仔戲 青年 兩廳院售票

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