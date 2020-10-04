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高山蘋果產季將至 台大梅峰農場開放預約採果

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台大梅峰農場從10月24日至11月底辦理「蘋芬秋色」採蘋果體驗活動，開放民眾預約報名。圖／台大山地農場提供
台大梅峰農場從10月24日至11月底辦理「蘋芬秋色」採蘋果體驗活動，開放民眾預約報名。圖／台大山地農場提供

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場內栽種逾千株蘋果樹，隨時序入秋，富士蘋果也由綠轉紅，預計10月下旬就能陸續採收，而為推廣友善農業概念，場方從24日起辦理「蘋芬秋色」採果體驗活動，民眾得預約進入平時不對外開放的農場體驗採果。

台大梅峰農場指出，「梅峰農場」就是「台大山地實驗農場」，因廠區位置海拔約2100公尺，主要植栽溫帶園藝作物，其中蘋果栽種面積達1.5公頃逾1500株，品種有富士、津輕、惠等品種，其中富士蘋果產期為10月下旬起約1個月時間。

而富士蘋果是目前全球栽培最多的蘋果，也是梅峰農場內的蘋果主力，經場方一整年用心栽培及呵護，果皮為鮮豔洋紅色、有細條斑紋的富士，每顆均重逾300克，口感蜜甜，脆而多汁，最適合讓民眾體驗採果來一場認識蘋果的深度之旅。

台大梅峰農場表示，為推動田園體驗生態旅遊，24日起辦理「蘋芬秋色」採蘋果體驗活動，開放民眾預約採果，透過導覽解說讓民眾瞭解蘋果知識，教導民眾挑選蘋果，甚至登梯採果，學習正確和安全採果技巧，以確保自身和果樹不受傷。

唯梅峰農場為教學研究場域，平時不對外開放，因此活動採預約導覽，梅峰農場表示，須提前4天以電話預約報名，2天1夜和半日遊分為6人和10人成團，半日分上、下午2梯次，平日每人900元，假日950元，活動至11月30日止。

此外，梅峰採果體驗主要為推廣友善農業概念，雖不以採果數量或大小為目的，但當天仍會公告可採果數量，詳情可至台大山地農場官網https://mf.ntu.edu.tw查詢，採果體驗則可撥打專線049-2803891、049-2802499洽詢預約。

台大梅峰農場栽種的富士蘋果由綠漸轉紅，場方24日起辦理「蘋芬秋色」採果體驗活動。圖／台大山地農場提供
台大梅峰農場栽種的富士蘋果由綠漸轉紅，場方24日起辦理「蘋芬秋色」採果體驗活動。圖／台大山地農場提供
台大梅峰農場從10月24日至11月底辦理「蘋芬秋色」採蘋果體驗活動，開放民眾預約報名。圖／台大山地農場提供
台大梅峰農場從10月24日至11月底辦理「蘋芬秋色」採蘋果體驗活動，開放民眾預約報名。圖／台大山地農場提供
台大梅峰農場栽種的富士蘋果由綠漸轉紅，場方24日起辦理「蘋芬秋色」採果體驗活動。圖／台大山地農場提供
台大梅峰農場栽種的富士蘋果由綠漸轉紅，場方24日起辦理「蘋芬秋色」採果體驗活動。圖／台大山地農場提供

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