中火堅不廢煤電組 盧祭出都審卡氣電

中火興建燃氣機組遭市府都都市設計審議卡關。台電公司最近提交申請興建燃氣機組及液化天然氣設備報告書，市府依據「臺中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」審查認為，台電的報告書尚缺設施設置前後染污等相關數據，待台電補正後將再提審查。台電表示將依要求補正資料。

市府作法引起質疑是要卡住中火燃氣機組的設置。但台中市都發局4日發出聲明表示，為維護海岸景觀，市府去年訂定此項港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表，並成立港埠專案小組針對重大設施進行都審專案審議，也已核定世紀樺欣風能、天力離岸風電及西門子歌美颯離岸風力再生能源等案。

都發局澄清，市府針對各事業主管機關進行同項標準審查，並非專對中火。台電公司台中電廠新建燃氣機組及液化天然氣設備工程案，因報告書內容尚缺新建主發電設施設置前後污染相關數據、環境保護配套措施、全區整體規劃細分說明及建築物各層平面圖等內容，於9月21日已函請台電補正後再行續審。

過去長期倡議以天然氣發電取代燃煤發電的中興大學環工系教授莊秉潔表示，中火燃氣機組案今年1月環評已通過，如今市府自行增加都計審議這一關，造成燃氣組興建續遭卡關。如果真心要改善空污，應停止都審，讓燃氣機組儘速興建。

莊秉潔說出台電一直未真正說出為何燃煤機組只願備役而不願除役的理由。表示，天然氣儲槽的儲氣量為7天，一旦受到氣候影響無法無法即時運送天然氣進港，中火仍需保留燃煤機組備用。

另外一個可能是莊秉潔與台電都未能說出口的理由是，既然台灣能源的主要燃料都需仰賴進口，而天然氣的儲氣量又極為有限，萬一美中台爆發軍事或凖軍事衝突，一旦中共不理美國干預硬要干擾海域，在政府堅持廢除核能的政策下，台灣大概也只有燃煤機組可以當備援了。

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