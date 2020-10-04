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常露法師辦學有成 台中慈龍寺獲行政院「宗教公益深耕奬」

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市慈龍寺因連續10年獲得行政院績優宗教團體表揚，行政院今年因此進一步頒給「行政院宗教公益深耕奬」表彰該寺從事公益、服務社會的努力，慈龍寺住持、慈明高中董事長常露法師（右）親自出席領獎。圖／慈明高中提供
台中市慈龍寺因連續10年獲得行政院績優宗教團體表揚，行政院今年因此進一步頒給「行政院宗教公益深耕奬」表彰該寺從事公益、服務社會的努力，慈龍寺住持、慈明高中董事長常露法師（右）親自出席領獎。圖／慈明高中提供

台中市慈龍寺因連續10年獲得行政院績優宗教團體表揚，行政院今年因此進一步頒給「行政院宗教公益深耕奬」表彰該寺從事公益、服務社會的努力。今年全國僅6個宗教團體獲得表揚，慈龍寺住持、慈明高中董事長常露法師日前不僅親自出席領獎，今也期許該寺和慈明高中都能進一步為社會付出更多努力。

慈明高中指出，慈龍寺在常露法師的領導下致力於弘法，並在921震災後的接任慈明高中董事長，辛勞奔波重建校舍，才有慈明高中今日之規模，並是台中地區唯一的佛教高中。

另外，慈龍寺每年寒暑假期間均開辦兒童、青少年佛學營隊，還走訪國內監獄，為獄內受刑人佈施佛法。另也多次出國參訪，將佛法宏揚四海，足跡遍行中國大陸、東北亞、東南亞、印度等地。

常露法師辦學本於把學生都當成是自己的孩子般看待的精神，對學生施以愛和關心，並認為教育亦是一種布施。因此慈明高中校園有著一股祥和、寧靜的氣息，該校並有信心，從該校走出去的學生，品性一定都會受到社會肯定。

校方指出，常露法師將佛法落實於生活中，「教育即生活；生活即教育」是她的初衷。並以慈悲為懷精神，布施度眾；除了以佛法辦學，更致力於社會教化，和推動慈善公益事業。

對於受到政府頒獎肯定，常露法師說：「人生幸福不幸福，掌握在自己手中；唯有行善布施才能轉變業力，扭轉人生」她期許老師們要以身教、境教，帶領學生找到人生的方向，並對社會有貢獻。

法師 行政院 青少年

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