中火增燃氣機組報告書未完整 中市府請台電補正

台中火力發電廠將增建2部燃氣機組向台中市政府提交報告書，市府都市發展局今天表示，由於報告書缺乏部分內容，已發文請台電公司補正後再行審查。

台中火力發電廠將增建2部燃氣機組，依台中市政府規定，台電日前向市府提交申請興建燃氣機組及液化天然氣設備報告書。

對於有學者認為新增燃氣機組需經過市政府都發局的都市設計審議，可能導致燃氣機組延後商轉，不利改善空污。

都發局表示，為維護台中市海岸景觀，市府去年訂定「台中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，並成立港埠專案小組，針對重大設施進行審議，目前已核定多家相關能源發電案件。

至於台中電廠新建燃氣機組及液化天然氣設備工程案，都發局指出，因報告書內容尚缺興建主發電設施設置前後污染相關數據、環境保護配套措施、全區整體規劃細分說明及建築物各層平面圖等內容，都發局已於9月21日函請台電補正後再行續審。