車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

國道連假最後一天，國道一號中山高雲林縣西螺到彰化路段上午至今已發生9起擦撞及追撞事故，中午起北上彰化員林到埔鹽系統交流道時速甚至僅30多公里，開始湧現車潮，用路人小心駕駛。

雲林西螺到彰化路段今天上午10點起因車流增加，陸續發生9起擦撞及追撞事故，所幸都能很快排除，不過近中午起北上員林、埔鹽系統交流段甚至只有30、40公里車速，大約到彰化戰備道路段就能恢復通暢。

國道三隊交通組長張弘杰說，目前國道一號中部路段除了北上員林到埔鹽車速較慢，其他路段多能保持暢通，不過預計下午可能還會湧現車潮，由於今天封閉台76線埔鹽交流道匯入國一南下匝道，民眾可改走台1線平面道路，或改走台61線、台74線快速道路。