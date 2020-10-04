聽新聞
test
0:00 / 0:00
車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故
國道連假最後一天，國道一號中山高雲林縣西螺到彰化路段上午至今已發生9起擦撞及追撞事故，中午起北上彰化員林到埔鹽系統交流道時速甚至僅30多公里，開始湧現車潮，用路人小心駕駛。
雲林西螺到彰化路段今天上午10點起因車流增加，陸續發生9起擦撞及追撞事故，所幸都能很快排除，不過近中午起北上員林、埔鹽系統交流段甚至只有30、40公里車速，大約到彰化戰備道路段就能恢復通暢。
國道三隊交通組長張弘杰說，目前國道一號中部路段除了北上員林到埔鹽車速較慢，其他路段多能保持暢通，不過預計下午可能還會湧現車潮，由於今天封閉台76線埔鹽交流道匯入國一南下匝道，民眾可改走台1線平面道路，或改走台61線、台74線快速道路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言