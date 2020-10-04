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埔里重新擦亮蝶鎮美譽 結合天然漆再創產業新價值

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮「蝴蝶」和「天然漆」產業曾輝煌又沒落，地方近年連結兩者發展漆藝。圖／新故鄉文教基金會提供
南投縣埔里鎮「蝴蝶」和「天然漆」產業曾輝煌又沒落，地方近年連結兩者發展漆藝。圖／新故鄉文教基金會提供

南投縣埔里鎮過去以「蝴蝶」生態資源和「天然漆」工藝，造就大埔里地區輝煌的產業，後因起棲地破壞、產業型態轉變等因素式微，近年地方推動蝴蝶生態復育，盼重新擦亮「蝶鎮」美譽， 近年更將蝴蝶結合天然漆，連結兩者再創新價值。

新故鄉文教基金會指出，台灣蝴蝶種類逾450種，被稱為「蝴蝶王國」，其中埔里因擁全國逾半數蝶種，享有「蝶鎮」美名，鎮民捕蝶產製標本，蝴蝶像「會飛的鈔票」，是地方重要經濟，後因農耕、濫墾等因素讓棲地受損，蝶況大不如前。

天然漆則是人類最早使用的塗料，具防腐、耐酸鹼、絕緣耐熱及耐土抗性，且能用於食器製作，被稱為「塗料之王」，1960年代前後，埔里所產生漆占全國9成，漆樹幾乎遍及埔里淺山，後因檳榔興起而被取代，埔里兩大產業也因此沒落。

而為重現埔里「蝶鎮」生態，官產學和地方居民合作投入蝴蝶復育，共同推動「再現埔里蝴蝶王國」行動，新故鄉基金會也在11年間培訓蝴蝶生態解說員達35人，並成立「埔里Butterfly交響樂團」，更將蝴蝶生態結合工藝開發相關產品。

新故鄉基金會表示，近年在工藝創發上，進一步以蝴蝶為元素，結合生活漆藝產品，讓過去輝煌的兩大產業「蝴蝶」和「天然漆」連結，藉由各式漆藝作品延續傳統漆工技藝，從創作到使用者，擴大感染生態共和，也讓土地價值隱現於生活。

今年更由漆藝創作家張賽青透過生活文創漆工藝進階研習指導16名學員，以「花若盛開，蝴蝶自來」為主軸，以蝴蝶、蜻蛉、青蛙等在地生態進行集體或個人漆藝創作，相關作品則在埔里桃米紙教堂「流」藝廊展出至10月31日。

南投縣埔里鎮「蝴蝶」和「天然漆」產業曾輝煌又沒落，地方近年連結兩者發展漆藝。圖／新故鄉文教基金會提供
南投縣埔里鎮「蝴蝶」和「天然漆」產業曾輝煌又沒落，地方近年連結兩者發展漆藝。圖／新故鄉文教基金會提供

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