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台中市長盃三項鐵人賽 逾2百好手烏日競技

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。圖／台中市政府提供
台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。圖／台中市政府提供

「加油、加油！」台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。運動局期勉選手在這次比賽中累積經驗，持續努力、再創佳績，市府未來將持續營造優質運動環境，打造台中成為活力城市。

運動局人員指出，上午的賽事分為台中市及外縣市組，包含國小低、中、高年級男女子組、國中男女子組及高中男女子組，，吸引逾200位選手參加。鐵人三項賽事需在限時內獨立完成包括馬拉松、游泳及單車這三項運動，考驗參賽選手各項技巧與體能，更考驗耐力與意志力。

運動局人員說，近年來國人越來越注重身體健康，鐵人三項運動已成為全民運動，市府因此與台中市體育總會鐵人三項委員會共同推廣鐵人三項運動，除舉辦各種賽事，8月更在精英游泳學校、神圳國中及潭雅神自行車道等地辦理「2020台中市鐵人三項運動推廣研習」，帶領學員在游泳、騎車和跑步等專業上互相切磋學習，往後也歡迎有更多民眾參與。

台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。圖／台中市政府提供
台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。圖／台中市政府提供
台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。圖／台中市政府提供
台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。圖／台中市政府提供
台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。圖／台中市政府提供
台中市市長盃暨全國鐵人三項錦標賽上午在烏日溫水游泳池及其周邊道路辦理，現場加油聲此起彼落，十分熱鬧。圖／台中市政府提供

台中市 單車 自行車

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